Guillermo Francos proyectó la reelección de Milei y definió las claves para un segundo mandato

"Es una decisión que debe apuntar a retomar la metodología de trabajo con los gobernadores", explicó al recordar que la debilidad parlamentaria inicial del Gobierno hacía indispensable el apoyo de los mandatarios provinciales. Respecto a la salida de Adorni, Francos la atribuyó a un "período de enorme desgaste" natural de la gestión, lo que obligó al Ejecutivo a buscar una renovación de perfiles para encarar la nueva etapa política.