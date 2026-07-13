Guillermo Francos proyectó la reelección de Milei y definió las claves para un segundo mandato

Resumen para apurados
- En Argentina, el exjefe de Gabinete Guillermo Francos proyectó hoy la reelección de Javier Milei en 2027 para garantizar la continuidad de sus reformas económicas.
- Esto ocurre tras la designación de Diego Santilli en el Gabinete y en medio de propuestas oficiales para eliminar o suspender las PASO debido a su alto costo financiero.
- Un segundo mandato buscaría obtener la mayoría parlamentaria necesaria en el Congreso para consolidar las leyes estructurales y dar previsibilidad económica al país.
Guillermo Francos analizó el escenario político de cara a 2027 y se mostró optimista sobre el futuro electoral de Javier Milei. El exfuncionario no solo calificó la reelección como una posibilidad cierta, sino como un requisito indispensable para darle sostenibilidad a la transformación económica que lidera La Libertad Avanza.
La reelección como garantía de gobernabilidad y reformas
Según Francos, un segundo mandato de Javier Milei permitiría al oficialismo alcanzar la mayoría parlamentaria necesaria para avanzar con las leyes que hoy encuentran resistencia en el Congreso. "No solo creo que es necesario, sino que además creo que lo va a lograr", afirmó, al resaltar que la consolidación de los logros actuales depende de un horizonte de tiempo más extenso.
El exjefe de Gabinete destacó que, si bien el ciudadano común aún evalúa la gestión según su "metro cuadrado", pronto se percibirá el impacto de una economía en reconstrucción. Según Francos, la personalidad del Presidente, aunque cuestionada por sectores críticos, es lo que le permite "avanzar y resolver", posicionando a la Argentina bajo la mirada expectante del mundo gracias a sus ideas de libertad.
El fin de las PASO
En el plano de las reformas políticas, Francos fue tajante al respaldar la iniciativa oficialista de eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Calificó a esta instancia electoral como un "invento" que perdió su propósito original y que representa una carga financiera innecesaria para el Estado.
"Se ha convertido en un sistema muy costoso que es evitable y no tiene sentido político ni institucional", afirmó. En ese sentido, sugirió que, de no alcanzarse el consenso legislativo para una derogación definitiva, el Gobierno debería apuntar al menos a su suspensión temporal, priorizando la eficiencia del gasto público y la simplificación del calendario electoral.
El factor Santilli y la salida de Adorni
Francos también se refirió a la reciente reconfiguración del equipo de gobierno, específicamente a la designación de Diego Santilli como jefe de Gabinete en reemplazo de Manuel Adorni. Según el exministro, el nombramiento de Santilli es una "decisión muy bien calibrada" por parte de Milei, orientada a recuperar el diálogo político con las provincias.
"Es una decisión que debe apuntar a retomar la metodología de trabajo con los gobernadores", explicó al recordar que la debilidad parlamentaria inicial del Gobierno hacía indispensable el apoyo de los mandatarios provinciales. Respecto a la salida de Adorni, Francos la atribuyó a un "período de enorme desgaste" natural de la gestión, lo que obligó al Ejecutivo a buscar una renovación de perfiles para encarar la nueva etapa política.