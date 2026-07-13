Argentina demostró que aprendió a sobrevivir, el desafío será no necesitar hacerlo ante Inglaterra

Argentina sobrevivió otra vez. Pero una vez que bajó la adrenalina, quedó el partido. Y Scaloni lo sabe. “Tenemos que mejorar”, repitió más de una vez. Admitió que Suiza puso a su equipo en aprietos, que le costó juntar pases, que perdió duelos y que durante varios momentos no encontró la manera de salir de determinadas situaciones. “Ganamos porque tuvimos convicción de ir a ganarlo. No fue tanto por el juego, como sí por el aspecto emocional”, agregó.