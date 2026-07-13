Argentina e Inglaterra, cara a cara por un lugar en la final del Mundial 2026: día, hora y todo lo que hay que saber

Resumen para apurados
- Argentina e Inglaterra jugarán la semifinal del Mundial 2026 el miércoles 15 de julio en Atlanta para definir al primer finalista del torneo.
- Ambos clasificaron en el alargue (Argentina 3-1 a Suiza e Inglaterra 2-1 a Noruega), reeditando un clásico que no se jugaba en una Copa del Mundo desde el año 2002.
- El ganador de este histórico cruce clasificará a la gran final del 19 de julio, donde enfrentará a España o Francia para definir al nuevo campeón del mundo.
La cuenta regresiva para uno de los partidos más esperados del Mundial 2026 ya comenzó. La Selección Argentina enfrentará a Inglaterra por un lugar en la final de la Copa del Mundo, en un duelo que volverá a poner frente a frente a dos de las selecciones con mayor historia del fútbol y reavivará una rivalidad que trasciende generaciones.
El encuentro se disputará el miércoles 15 de julio, desde las 16 (hora de Argentina), en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. El ganador avanzará a la final del domingo 19 de julio, donde se medirá con el vencedor de la otra semifinal entre España y Francia, que se jugará un día antes en Dallas.
Cómo llegaron Argentina e Inglaterra
La Albiceleste se clasificó tras superar a Suiza por 3 a 1 en tiempo suplementario, luego de un partido tan exigente como cambiante. Alexis Mac Allister abrió el marcador de cabeza, Dan Ndoye igualó para los europeos y la expulsión de Breel Embolo terminó inclinando el desarrollo a favor del equipo de Lionel Scaloni. En el alargue aparecieron Julián Álvarez y Lautaro Martínez para sellar la clasificación.
Inglaterra, por su parte, también necesitó del tiempo extra para avanzar. Los dirigidos por Thomas Tuchel comenzaron en desventaja frente a Noruega, pero reaccionaron gracias a un doblete de Jude Bellingham y se impusieron por 2 a 1, asegurando su lugar entre los cuatro mejores del torneo.
Un clásico con historia
El partido tendrá un condimento especial porque marcará el reencuentro entre Argentina e Inglaterra en una Copa del Mundo después de 24 años.
La última vez fue en el Mundial de Corea-Japón 2002, cuando los ingleses se impusieron por 1 a 0 con un gol de David Beckham de penal. Aquella derrota dejó a la Selección de Marcelo Bielsa muy comprometida y terminó siendo determinante para la eliminación en la fase de grupos.
Ahora, el escenario es muy distinto: habrá un lugar en la final en juego y un nuevo capítulo para una de las rivalidades más emblemáticas de la historia de los Mundiales.
El estadio donde se jugará la semifinal
La semifinal tendrá como escenario el Mercedes-Benz Stadium, ubicado en Atlanta, estado de Georgia. Inaugurado en 2017, el moderno recinto cuenta con techo retráctil, es la casa de los Atlanta Falcons, de la NFL, y del Atlanta United, de la MLS, y tiene capacidad para más de 51.000 espectadores durante el Mundial.
La Selección Argentina ya conoce ese estadio. Allí disputó su encuentro de octavos de final frente a Egipto, cuando protagonizó una remontada memorable: perdía 2 a 0 y terminó imponiéndose por 3 a 2 con goles de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández.
El camino de Inglaterra
Los Three Lions llegan a las semifinales invictos y vuelven a esta instancia por segunda vez en los últimos ocho años.
Su recorrido comenzó con una victoria por 4 a 2 sobre Croacia, continuó con un empate sin goles frente a Ghana y se completó con un triunfo 2 a 0 sobre Panamá, resultado que les permitió quedarse con el primer puesto del Grupo L.
En la fase eliminatoria eliminaron sucesivamente a República Democrática del Congo (2-1), al anfitrión México (3-2) en un vibrante encuentro disputado en el estadio Azteca y, finalmente, a Noruega (2-1) en tiempo suplementario.