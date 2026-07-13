Mundial 2026

Argentina e Inglaterra, cara a cara por un lugar en la final del Mundial 2026: día, hora y todo lo que hay que saber

El partido se jugará en Atlanta y reeditará un clásico cargado de historia, 24 años después del último cruce mundialista entre ambos.

DOS GRANDES. Messi y Kane.
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Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Argentina e Inglaterra jugarán la semifinal del Mundial 2026 el miércoles 15 de julio en Atlanta para definir al primer finalista del torneo.
  • Ambos clasificaron en el alargue (Argentina 3-1 a Suiza e Inglaterra 2-1 a Noruega), reeditando un clásico que no se jugaba en una Copa del Mundo desde el año 2002.
  • El ganador de este histórico cruce clasificará a la gran final del 19 de julio, donde enfrentará a España o Francia para definir al nuevo campeón del mundo.
Resumen generado con IA

La cuenta regresiva para uno de los partidos más esperados del Mundial 2026 ya comenzó. La Selección Argentina enfrentará a Inglaterra por un lugar en la final de la Copa del Mundo, en un duelo que volverá a poner frente a frente a dos de las selecciones con mayor historia del fútbol y reavivará una rivalidad que trasciende generaciones.

Confirmado: Argentina jugará con la camiseta azul ante Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026

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El encuentro se disputará el miércoles 15 de julio, desde las 16 (hora de Argentina), en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. El ganador avanzará a la final del domingo 19 de julio, donde se medirá con el vencedor de la otra semifinal entre España y Francia, que se jugará un día antes en Dallas.

Cómo llegaron Argentina e Inglaterra

La Albiceleste se clasificó tras superar a Suiza por 3 a 1 en tiempo suplementario, luego de un partido tan exigente como cambiante. Alexis Mac Allister abrió el marcador de cabeza, Dan Ndoye igualó para los europeos y la expulsión de Breel Embolo terminó inclinando el desarrollo a favor del equipo de Lionel Scaloni. En el alargue aparecieron Julián Álvarez y Lautaro Martínez para sellar la clasificación.

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Inglaterra, por su parte, también necesitó del tiempo extra para avanzar. Los dirigidos por Thomas Tuchel comenzaron en desventaja frente a Noruega, pero reaccionaron gracias a un doblete de Jude Bellingham y se impusieron por 2 a 1, asegurando su lugar entre los cuatro mejores del torneo.

Un clásico con historia

El partido tendrá un condimento especial porque marcará el reencuentro entre Argentina e Inglaterra en una Copa del Mundo después de 24 años.

La última vez fue en el Mundial de Corea-Japón 2002, cuando los ingleses se impusieron por 1 a 0 con un gol de David Beckham de penal. Aquella derrota dejó a la Selección de Marcelo Bielsa muy comprometida y terminó siendo determinante para la eliminación en la fase de grupos.

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Ahora, el escenario es muy distinto: habrá un lugar en la final en juego y un nuevo capítulo para una de las rivalidades más emblemáticas de la historia de los Mundiales.

El estadio donde se jugará la semifinal

La semifinal tendrá como escenario el Mercedes-Benz Stadium, ubicado en Atlanta, estado de Georgia. Inaugurado en 2017, el moderno recinto cuenta con techo retráctil, es la casa de los Atlanta Falcons, de la NFL, y del Atlanta United, de la MLS, y tiene capacidad para más de 51.000 espectadores durante el Mundial.

La Selección Argentina ya conoce ese estadio. Allí disputó su encuentro de octavos de final frente a Egipto, cuando protagonizó una remontada memorable: perdía 2 a 0 y terminó imponiéndose por 3 a 2 con goles de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández.

El camino de Inglaterra

Los Three Lions llegan a las semifinales invictos y vuelven a esta instancia por segunda vez en los últimos ocho años.

Su recorrido comenzó con una victoria por 4 a 2 sobre Croacia, continuó con un empate sin goles frente a Ghana y se completó con un triunfo 2 a 0 sobre Panamá, resultado que les permitió quedarse con el primer puesto del Grupo L.

En la fase eliminatoria eliminaron sucesivamente a República Democrática del Congo (2-1), al anfitrión México (3-2) en un vibrante encuentro disputado en el estadio Azteca y, finalmente, a Noruega (2-1) en tiempo suplementario.

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