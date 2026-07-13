Confirmado: Argentina jugará con la camiseta azul ante Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026

Resumen para apurados
- Argentina jugará con su camiseta azul ante Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026, tras oficializarse este lunes en una reunión técnica organizada por la FIFA.
- El cambio se definió entre la AFA y la federación inglesa. Será la segunda vez que usen la azul en el torneo y la cuarta ante Inglaterra, evocando el histórico triunfo de 1986.
- La elección de la indumentaria revive el peso de la historia y alimenta la expectativa de los hinchas frente a una de las rivalidades más emblemáticas del fútbol mundial.
Ya no quedan dudas. La Selección Argentina afrontará la semifinal del Mundial 2026 frente a Inglaterra con su tradicional camiseta azul, decisión que quedó oficializada este lunes tras la reunión técnica organizada por la FIFA con representantes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y de la Football Association (FA) para definir los últimos detalles del encuentro.
De esta manera, el equipo dirigido por Lionel Scaloni dejará de lado la tradicional camiseta albiceleste y volverá a vestir la casaca alternativa en un partido que inevitablemente remite a uno de los capítulos más emblemáticos de la historia de los Mundiales: el triunfo por 2-1 sobre Inglaterra en los cuartos de final de México 1986, con los inolvidables goles de Diego Maradona, la "Mano de Dios" y el "Gol del Siglo".
Enfrente, Inglaterra jugará con su clásica camiseta blanca, la misma que utilizó en cinco de los seis encuentros disputados hasta aquí en la Copa del Mundo.
La única excepción fue en el cierre de la fase de grupos frente a Panamá, cuando el conjunto dirigido por Thomas Tuchel vistió su camiseta roja y se impuso por 2-0.
La segunda vez de azul en este Mundial
Para Argentina, será apenas la segunda ocasión en la que utilice la camiseta alternativa durante este Mundial. La única presentación con ese uniforme fue en la victoria por 3-1 sobre Jordania, en el último compromiso del Grupo J, un resultado que le permitió cerrar la primera fase con puntaje ideal.
Más allá del recuerdo imborrable de México 1986, esta será la cuarta vez que la Selección enfrente a Inglaterra en una Copa del Mundo vistiendo la camiseta azul, una elección que vuelve a despertar inevitablemente el peso de la historia y alimenta la expectativa de los hinchas de cara a un nuevo capítulo de una de las rivalidades más emblemáticas del fútbol internacional.