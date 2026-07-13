Confirmado: Argentina jugará con la camiseta azul ante Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026

De esta manera, el equipo dirigido por Lionel Scaloni dejará de lado la tradicional camiseta albiceleste y volverá a vestir la casaca alternativa en un partido que inevitablemente remite a uno de los capítulos más emblemáticos de la historia de los Mundiales: el triunfo por 2-1 sobre Inglaterra en los cuartos de final de México 1986, con los inolvidables goles de Diego Maradona, la "Mano de Dios" y el "Gol del Siglo".