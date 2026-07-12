Por qué Inglaterra llega con una ventaja sobre Argentina antes de la semifinal del Mundial 2026

La diferencia de carga no termina allí. El calendario también favoreció a Inglaterra. Los europeos jugaron su partido de cuartos varias horas antes que el conjunto de Lionel Scaloni: saltaron a la cancha a las 18 (hora argentina), mientras que Argentina comenzó su encuentro a las 22. Esas cuatro horas adicionales de descanso pueden parecer mínimas, pero en una competencia tan comprimida representan un tiempo valioso para iniciar los procesos de recuperación.