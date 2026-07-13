Mundial 2026

Argentina vs. Inglaterra en Mundiales: quién ganó más partidos y cómo está el frente a frente

El próximo miércoles, la balanza de la historia sumará un capítulo dorado. Con el pasaje a la gran final en juego, Argentina buscará golpear en el momento que más vale, mientras que Inglaterra intentará hacer pesar su ventaja en los papeles.

Argentina vs. Inglaterra en Mundiales: quién ganó más partidos y cómo está el frente a frente
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Argentina e Inglaterra se enfrentarán este miércoles en la semifinal del Mundial 2026 para definir quién pasa a la gran final del torneo de fútbol más importante.
  • El historial mundialista registra 5 partidos previos, con 3 triunfos ingleses, uno argentino y un empate, destacando duelos históricos como los de 1966, 1986, 1998 y 2002.
  • Este crucial encuentro no solo definirá al finalista del Mundial 2026, sino que sumará un capítulo histórico a una de las rivalidades futbolísticas más intensas del mundo.
Resumen generado con IA

El mundo del fútbol se paraliza. La antesala de la semifinal de la Copa del Mundo nos regala el cruce más cargado de narrativa, folklore y magnetismo de la historia de los mundiales: Argentina vs. Inglaterra. No es un partido más; es un duelo con tintes de leyenda que trasciende lo estrictamente deportivo.

De cara al trascendental choque de este miércoles que definirá a uno de los finalistas, analizamos detalladamente los datos oficiales, el historial en Copas del Mundo y cómo se construyó una rivalidad eterna.

El frente a frente oficial en Copas del Mundo

Antes de este nuevo enfrentamiento, el historial en los noventa minutos favorece estadísticamente a los británicos. Sin embargo, en el balance de eliminaciones directas y festejos finales, la paridad en las instancias decisivas es absoluta.

En total, se cruzaron en 5 oportunidades en la máxima cita del fútbol, con un saldo de 3 victorias para Inglaterra, 1 para Argentina y 1 empate (que terminó con festejo albiceleste).

Los cinco antecedentes de una historia eterna

Chile 1962 (Fase de Grupos): Inglaterra 3 - Argentina 1
El primer cruce oficial de la historia en los Mundiales. El legendario José Sanfilippo marcó el único tanto del descuento para el conjunto nacional.

Argentina vs. Inglaterra en Mundiales: quién ganó más partidos y cómo está el frente a frente

Inglaterra 1966 (Cuartos de Final): Inglaterra 1 - Argentina 0

El partido donde nació el odio futbolístico. Tras la polémica expulsión del capitán argentino Antonio Rattín, el técnico inglés Alf Ramsey tildó a los jugadores argentinos de "animales", encendiendo la mecha para siempre.

México 1986 (Cuartos de Final): Argentina 2 - Inglaterra 1

La obra cumbre de Diego Armando Maradona. En una ráfaga de cinco minutos, el "Diez" despachó a los británicos primero con la picardía de "La Mano de Dios" y luego firmando el "Gol del Siglo" tras eludir a medio equipo rival.

Argentina vs. Inglaterra en Mundiales: quién ganó más partidos y cómo está el frente a frente

Francia 1998 (Octavos de Final): Argentina 2 - Inglaterra 2 (4-3 en penales)

Dramatismo en estado puro. Un partidazo que incluyó un golazo de pizarrón de Javier Zanetti, la recordada expulsión de David Beckham por una patada a Diego Simeone y la consagración de Carlos "Lechuga" Roa atajando dos penales en la tanda definitiva.

Argentina vs. Inglaterra en Mundiales: quién ganó más partidos y cómo está el frente a frente

Corea-Japón 2002 (Fase de Grupos): Inglaterra 1 - Argentina 0

La última vez que se vieron las caras en un Mundial. El propio Beckham tuvo su redención al marcar de penal el único gol del partido, un resultado que caló hondo en el equipo de Marcelo Bielsa, que luego quedaría eliminado en primera ronda.

Historial general: el conteo total

Si abrimos el espectro más allá de las Copas del Mundo e incluimos todos los partidos amistosos y oficiales controlados por la FIFA, el historial general totaliza 14 encuentros.

En este terreno, el seleccionado inglés saca una luz de ventaja con 6 victorias, mientras que la Selección Argentina acumula 3 triunfos y se registran 5 empates.

Nota para estadísticos: en este conteo no se incluye el recordado partido de 1953 en el Monumental donde Argentina ganó 3-1 con el gol imposible de Ernesto Grillo, ya que la federación inglesa lo consideró un partido de entrenamiento y no le otorgó carácter de oficial.

El próximo miércoles, la balanza de la historia sumará un capítulo dorado. Con el pasaje a la gran final en juego, Argentina buscará golpear en el momento que más vale, mientras que Inglaterra intentará hacer pesar su ventaja en los papeles.

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