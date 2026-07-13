SociedadActualidad

Claves para leer el recibo de jubilación de Anses y cómo actuar ante fallas en la liquidación

El control del comprobante digital permite identificar la entidad responsable de cualquier cobro incorrecto y solicitar la intervención del organismo previsional.

Claves para leer el recibo de jubilación de Anses y cómo actuar ante fallas en la liquidación
Anses
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La Anses permite a los jubilados consultar de forma digital sus recibos de haberes en su web oficial para controlar las liquidaciones y prevenir cobros indebidos.
  • El trámite se hace en Mi Anses con CUIL y clave. Ante débitos desconocidos, el usuario debe reclamar a la entidad responsable o solicitar la intervención directa de la Anses.
  • Esta digitalización optimiza el control financiero de los beneficiarios, reduce el riesgo de fraudes y agiliza la resolución de reclamos ante futuros errores de liquidación.
Resumen generado con IA

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ofrece a jubilados y pensionados la posibilidad de consultar su recibo mensual de forma digital. Esta alternativa online permite verificar con precisión el dinero liquidado, evaluar los descuentos correspondientes al período y asegurar la exactitud de toda la liquidación.

Anses: quiénes cobran el lunes 13 de julio de 2026 y cómo consultar la fecha de pago

Anses: quiénes cobran el lunes 13 de julio de 2026 y cómo consultar la fecha de pago

Para realizar el trámite, los beneficiarios deben ingresar a la plataforma Mi Anses, donde el documento permanece disponible para su descarga o impresión en un procedimiento que toma muy pocos minutos. La revisión frecuente de este comprobante funciona como una medida preventiva eficaz para identificar fallos, cobros indebidos o cualquier tipo de irregularidad de manera previa a la percepción de los fondos.

Anses: cómo pedir el subsidio de $15.000 por fallecimiento de un jubilado o pensionado antes de que venza el plazo

Anses: cómo pedir el subsidio de $15.000 por fallecimiento de un jubilado o pensionado antes de que venza el plazo

Paso a paso para consultar el recibo de Anses

Para acceder al recibo de jubilación es necesario:

  • Ingresar a la plataforma Mi Anses.
  • Identificarse con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
  • Seleccionar la opción Jubilaciones y Pensiones.
  • Ingresar en Consultar recibos de haberes.
  • Elegir el mes que se desea visualizar para descargar o imprimir el comprobante.

Jubilación de Anses: la guía definitiva con los requisitos para iniciar el trámite

Jubilación de Anses: la guía definitiva con los requisitos para iniciar el trámite

En caso de identificar un débito desconocido, el beneficiario necesita individualizar en primera instancia a la entidad responsable para iniciar el reclamo correspondiente. Si el conflicto persiste o no encuentra una solución satisfactoria, queda habilitada la opción de solicitar la intervención directa de la Anses con el propósito de revisar minuciosamente la liquidación efectuada.

Temas Administración Nacional de la Seguridad Social Anses
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cambios en Anses: la nueva modalidad para sacar turnos de trámites presenciales

Cambios en Anses: la nueva modalidad para sacar turnos de trámites presenciales

Anses paga hasta $372.400 por la Prestación por Desempleo: calendario del pago en julio

Anses paga hasta $372.400 por la Prestación por Desempleo: calendario del pago en julio

Bono de $70.000 para jubilados en julio: quiénes cobran y quiénes quedan excluidos

Bono de $70.000 para jubilados en julio: quiénes cobran y quiénes quedan excluidos

Anses: cómo pedir el subsidio de $15.000 por fallecimiento de un jubilado o pensionado antes de que venza el plazo

Anses: cómo pedir el subsidio de $15.000 por fallecimiento de un jubilado o pensionado antes de que venza el plazo

Anses: quiénes cobran el lunes 13 de julio de 2026 y cómo consultar la fecha de pago

Anses: quiénes cobran el lunes 13 de julio de 2026 y cómo consultar la fecha de pago

Lo más popular
Mundial 2026: a dos días del duelo con Argentina, estalló una inesperada interna en Inglaterra que dividió al país
1

Mundial 2026: a dos días del duelo con Argentina, estalló una inesperada interna en Inglaterra que dividió al país

Murió Sam Neill, el reconocido actor de Jurassic Park, a los 78 años
2

Murió Sam Neill, el reconocido actor de Jurassic Park, a los 78 años

Quién es Speed y por qué odia a Lionel Messi: la historia detrás del streamer que intenta mufar a la Selección
3

Quién es Speed y por qué odia a Lionel Messi: la historia detrás del streamer que intenta mufar a la Selección

Así es la casa de Giuliano Simeone e Irene Ariza en Madrid: un hogar moderno con madera, luz natural y espacios para sus mascotas
4

Así es la casa de Giuliano Simeone e Irene Ariza en Madrid: un hogar moderno con madera, luz natural y espacios para sus mascotas

Los colegios de abogados plantean la inconstitucionalidad de la reforma judicial en Tucumán
5

Los colegios de abogados plantean la inconstitucionalidad de la reforma judicial en Tucumán

Ranking notas premium
Los colegios de abogados plantean la inconstitucionalidad de la reforma judicial en Tucumán
1

Los colegios de abogados plantean la inconstitucionalidad de la reforma judicial en Tucumán

Silvana Tenreyro, la “chica 10” que asesorará a la número 1 del Fondo Monetario Internacional
2

Silvana Tenreyro, la “chica 10” que asesorará a la número 1 del Fondo Monetario Internacional

Messi se niega a escribir el final: otro récord, una nueva semifinal y un partido más para seguir soñando
3

Messi se niega a escribir el final: otro récord, una nueva semifinal y un partido más para seguir soñando

De las deudas a la corrupción: ¿cuáles son los temas que preocupan a los argentinos?
4

De las deudas a la corrupción: ¿cuáles son los temas que preocupan a los argentinos?

La UNT minera, en busca de sacarse el sambenito
5

La UNT minera, en busca de sacarse el sambenito

Más Noticias
Quién es Speed y por qué odia a Lionel Messi: la historia detrás del streamer que intenta mufar a la Selección

Quién es Speed y por qué odia a Lionel Messi: la historia detrás del streamer que intenta mufar a la Selección

Feriados nacionales: cuándo será el fin de semana largo de agosto

Feriados nacionales: cuándo será el fin de semana largo de agosto

Mundial 2026: a dos días del duelo con Argentina, estalló una inesperada interna en Inglaterra que dividió al país

Mundial 2026: a dos días del duelo con Argentina, estalló una inesperada interna en Inglaterra que dividió al país

Así es la casa de Giuliano Simeone e Irene Ariza en Madrid: un hogar moderno con madera, luz natural y espacios para sus mascotas

Así es la casa de Giuliano Simeone e Irene Ariza en Madrid: un hogar moderno con madera, luz natural y espacios para sus mascotas

¿Habrá otra ola polar en Argentina? Qué pronostican los especialistas para las próximas semanas

¿Habrá otra ola polar en Argentina? Qué pronostican los especialistas para las próximas semanas

Murió Sam Neill, el reconocido actor de Jurassic Park, a los 78 años

Murió Sam Neill, el reconocido actor de Jurassic Park, a los 78 años

Horóscopo chino: los signos que destrabarán sus proyectos y alcanzarán la armonía en julio, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que destrabarán sus proyectos y alcanzarán la armonía en julio, según Ludovica Squirru

Alerta amarilla por lluvias intensas, viento zonda y nevadas: el SMN advirtió un lunes de contrastes para el país

Alerta amarilla por lluvias intensas, viento zonda y nevadas: el SMN advirtió un lunes de contrastes para el país

Comentarios