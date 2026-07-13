Claves para leer el recibo de jubilación de Anses y cómo actuar ante fallas en la liquidación

Para realizar el trámite, los beneficiarios deben ingresar a la plataforma Mi Anses, donde el documento permanece disponible para su descarga o impresión en un procedimiento que toma muy pocos minutos. La revisión frecuente de este comprobante funciona como una medida preventiva eficaz para identificar fallos, cobros indebidos o cualquier tipo de irregularidad de manera previa a la percepción de los fondos.