Claves para leer el recibo de jubilación de Anses y cómo actuar ante fallas en la liquidación

Resumen para apurados
- La Anses permite a los jubilados consultar de forma digital sus recibos de haberes en su web oficial para controlar las liquidaciones y prevenir cobros indebidos.
- El trámite se hace en Mi Anses con CUIL y clave. Ante débitos desconocidos, el usuario debe reclamar a la entidad responsable o solicitar la intervención directa de la Anses.
- Esta digitalización optimiza el control financiero de los beneficiarios, reduce el riesgo de fraudes y agiliza la resolución de reclamos ante futuros errores de liquidación.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ofrece a jubilados y pensionados la posibilidad de consultar su recibo mensual de forma digital. Esta alternativa online permite verificar con precisión el dinero liquidado, evaluar los descuentos correspondientes al período y asegurar la exactitud de toda la liquidación.
Para realizar el trámite, los beneficiarios deben ingresar a la plataforma Mi Anses, donde el documento permanece disponible para su descarga o impresión en un procedimiento que toma muy pocos minutos. La revisión frecuente de este comprobante funciona como una medida preventiva eficaz para identificar fallos, cobros indebidos o cualquier tipo de irregularidad de manera previa a la percepción de los fondos.
Paso a paso para consultar el recibo de Anses
Para acceder al recibo de jubilación es necesario:
- Ingresar a la plataforma Mi Anses.
- Identificarse con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
- Seleccionar la opción Jubilaciones y Pensiones.
- Ingresar en Consultar recibos de haberes.
- Elegir el mes que se desea visualizar para descargar o imprimir el comprobante.
En caso de identificar un débito desconocido, el beneficiario necesita individualizar en primera instancia a la entidad responsable para iniciar el reclamo correspondiente. Si el conflicto persiste o no encuentra una solución satisfactoria, queda habilitada la opción de solicitar la intervención directa de la Anses con el propósito de revisar minuciosamente la liquidación efectuada.