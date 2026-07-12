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Jubilación de Anses: la guía definitiva con los requisitos para iniciar el trámite

Conocé los pasos previos, la documentación necesaria y cómo revisar tus aportes para gestionar tu beneficio previsional de manera exitosa.

Jubilación de Anses: la guía definitiva con los requisitos para iniciar el trámite
Anses
Por Virginia Daniela Gómez Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Anses publicó en Argentina una guía con los requisitos para iniciar la jubilación, exigiendo 30 años de aportes y edades de 60 para mujeres y 65 para hombres.
  • Para el trámite, los beneficiarios deben revisar sus datos en la plataforma digital, presentar DNI y el formulario P.S. 6.18, además de certificar aportes faltantes.
  • Esta guía busca agilizar los trámites previsionales y evitar demoras, permitiendo a los futuros jubilados regularizar su historial laboral de manera digital y anticipada.
Resumen generado con IA

Comenzar la gestión previsional en la Anses exige el cumplimiento de requisitos específicos y la entrega de toda la documentación respaldatoria. El organismo previsional sugiere una revisión minuciosa y previa de la información personal y de los vínculos familiares en su plataforma digital para garantizar que el proceso avance sin inconvenientes. 

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La verificación del historial de servicios representa el paso fundamental para constatar el registro exacto de cada año trabajado. Ante la detección de tramos sin aportes computados, el futuro beneficiario debe recopilar certificaciones de servicios, recibos de sueldo u otras pruebas alternativas que validen esos empleos. 

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Requisitos para acceder a la jubilación de Anses

Las condiciones generales son las siguientes:

  • Mujeres: 60 años de edad
  • Varones: 65 años de edad
  • Contar con 30 años de aportes registrados

Qué documentación pide Anses para iniciar el trámite de jubilación

Entre los documentos obligatorios se encuentran:

  • Documento Nacional de Identidad (DNI)
  • Formulario Solicitud de Prestaciones Previsionales (P.S. 6.18)

Si existen períodos sin acreditar, el organismo acepta distintas constancias para respaldarlos, entre ellas:

  • Certificaciones de servicios
  • Recibos de sueldo
  • Comprobantes de afiliación a una obra social
  • Declaraciones juradas
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