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Anses paga hasta $372.400 por la Prestación por Desempleo: calendario del pago en julio

Todo lo que hay que saber para cobrar la ayuda de Anses

Hasta $372.400 de Anses para desempleados: requisitos y cronograma de julio
Hasta $372.400 de Anses para desempleados: requisitos y cronograma de julio (Imagen web)
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Anses oficializó en Argentina el calendario de pagos de julio de 2026 para la Prestación por Desempleo, que otorgará hasta $372.400 a trabajadores despedidos sin causa.
  • Los pagos se harán según la terminación del DNI entre el 22 y 28 de julio. El monto equivale al 75% del sueldo promedio de los últimos meses, con topes basados en el SMVM.
  • El subsidio mitiga la pérdida de ingresos de desempleados. La actualización del SMVM seguirá determinando el poder adquisitivo futuro de esta cobertura de asistencia social.
Resumen generado con IA

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó el calendario de pagos de la Prestación por Desempleo correspondiente a julio de 2026. El beneficio está destinado a trabajadores en relación de dependencia que perdieron su empleo por causas ajenas a su voluntad y puede alcanzar un monto máximo de $372.400, de acuerdo con los valores vigentes del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).

El organismo recordó que el cronograma de cobro se organiza según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario.

Calendario de pago de la Prestación por Desempleo en julio 2026

Las fechas de pago informadas por Anses son las siguientes:

22 de julio: DNI terminados en 0 y 1.

23 de julio: DNI terminados en 2 y 3.

24 de julio: DNI terminados en 4 y 5.

27 de julio: DNI terminados en 6 y 7.

28 de julio: DNI terminados en 8 y 9.

Cuánto paga Anses por la Prestación por Desempleo

El monto de la prestación se calcula sobre la base del 75% del promedio de los salarios de los últimos seis meses trabajados. Sin embargo, la ley establece un piso y un techo vinculados al Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Desde julio de 2026, los valores de referencia son:

Monto mínimo: $186.200.

Monto máximo: $372.400.

No obstante, Anses aclaró que la prestación se paga a mes vencido. Por ese motivo, durante julio se liquida el beneficio correspondiente a junio, cuyos topes son:

Mínimo: $183.900.

Máximo: $367.800.

Quiénes pueden cobrar la ayuda económica de Anses

La Prestación por Desempleo está destinada a trabajadores registrados que quedaron sin empleo por motivos ajenos a su decisión, entre ellos:

Despido sin causa.

Finalización del contrato laboral.

Otras situaciones previstas por la legislación vigente.

En cambio, quienes renunciaron voluntariamente a su trabajo no pueden acceder al beneficio.

Además, los solicitantes deben acreditar un período mínimo de aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). La duración del beneficio dependerá de la antigüedad laboral y de la cantidad de aportes realizados.

¿Se puede cobrar junto con otras prestaciones?

Las personas que perciben la Prestación por Desempleo continúan integrando el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), por lo que pueden seguir cobrando las asignaciones familiares que les correspondan.

Sin embargo, este beneficio no es compatible con:

La Asignación Universal por Hijo (AUH).

La Asignación por Embarazo.

Cómo solicitar la Prestación por Desempleo

El trámite debe iniciarse dentro de los 90 días hábiles posteriores a la finalización de la relación laboral.

La solicitud puede realizarse de dos maneras:

Online, a través de Mi Anses, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Presencial, en una oficina de Anses, con turno previo solicitado por los canales oficiales del organismo.


Temas Administración Nacional de la Seguridad Social Anses
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