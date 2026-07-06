Anses paga hasta $372.400 por la Prestación por Desempleo: calendario del pago en julio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó el calendario de pagos de la Prestación por Desempleo correspondiente a julio de 2026. El beneficio está destinado a trabajadores en relación de dependencia que perdieron su empleo por causas ajenas a su voluntad y puede alcanzar un monto máximo de $372.400, de acuerdo con los valores vigentes del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).