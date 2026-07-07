Cambios en Anses: la nueva modalidad para sacar turnos de trámites presenciales

Trámites de Anses: cómo cambian los turnos

La flexibilización del sistema elimina el domicilio registrado como un condicionante obligatorio para elegir la oficina de atención. Anteriormente, el mecanismo sugería de forma automática la delegación más próxima a la dirección declarada por el ciudadano, limitando las opciones disponibles. A partir de ahora, Anses ofrece la libertad de seleccionar cualquier sede del país, manteniendo la recomendación de cercanía solo como una sugerencia visual opcional para que cada usuario opte por la alternativa más conveniente.