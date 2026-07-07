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Cambios en Anses: la nueva modalidad para sacar turnos de trámites presenciales

La entidad nacional realizó un cambio fundamental en su funcionamiento diario. De esta manera se busca realizar los trámites con mayor facilidad.

Cambios en Anses: la nueva modalidad para sacar turnos de trámites presenciales
Anses
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • ANSES modificó en Argentina su sistema de turnos presenciales, permitiendo a los ciudadanos elegir libremente cualquier oficina del país sin importar su domicilio registrado.
  • Antes, el sistema sugería obligatoriamente la sede más cercana al domicilio declarado. Ahora, el trámite se autogestiona en la web seleccionando la provincia y oficina deseada.
  • Esta flexibilización agilizará los tiempos de espera y beneficiará a millones de usuarios que trabajan o viajan, reduciendo traslados innecesarios y optimizando las sedes.
Resumen generado con IA

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) modificó el sistema de turnos para la atención presencial, transformando la gestión de trámites para millones de ciudadanos. A partir de esta actualización, las personas que requieran tramitar una prestación ya no poseen la obligación de asistir a la oficina más próxima a su domicilio registrado.

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Esta nueva modalidad permite a los usuarios seleccionar cualquier delegación de Anses en el territorio nacional, sujeto a la disponibilidad de turnos. El propósito de la medida radica en otorgar mayor flexibilidad, agilizar el acceso a la atención presencial y disminuir los traslados innecesarios de aquellos individuos alejados de su residencia habitual.

Trámites de Anses: cómo cambian los turnos

La flexibilización del sistema elimina el domicilio registrado como un condicionante obligatorio para elegir la oficina de atención. Anteriormente, el mecanismo sugería de forma automática la delegación más próxima a la dirección declarada por el ciudadano, limitando las opciones disponibles. A partir de ahora, Anses ofrece la libertad de seleccionar cualquier sede del país, manteniendo la recomendación de cercanía solo como una sugerencia visual opcional para que cada usuario opte por la alternativa más conveniente.

Esta modificación responde de manera directa a las necesidades de quienes trabajan en otras localidades, viajan de forma constante o residen temporalmente lejos de su hogar registrado. La decisión final queda bajo el criterio del ciudadano, supeditada únicamente a la disponibilidad de turnos en la dependencia elegida. Mediante este esquema, el organismo busca que las personas coordinen sus gestiones en función de sus realidades laborales, familiares o de movilidad personal.

  • Ingresar al portal web de Anses.
  • Acceder a la sección "Trámites y Servicios".
  • Seleccionar la opción "Turnos".
  • Hacer clic en "Solicitar un turno".
  • Elegir el trámite que se desea realizar.
  • Ingresar el número de CUIL.
  • Verificar los datos de contacto registrados.
  • Seleccionar la provincia y la oficina donde prefieren ser atendidos.
  • Confirmar la reserva siguiendo las indicaciones del sistema.

Entre las ventajas principales de este nuevo esquema sobresalen la total libertad para definir el sitio de atención, la eliminación de viajes innecesarios y la reducción drástica de los obstáculos geográficos. Asimismo, la medida favorece una distribución más organizada de los turnos, agiliza los tiempos de espera en las sedes y garantiza una accesibilidad superior para todos aquellos ciudadanos situados lejos de sus residencias habituales.

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