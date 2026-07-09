Bono de $70.000 para jubilados en julio: quiénes cobran y quiénes quedan excluidos

Resumen para apurados
- En julio de 2026, la Anses otorgará un bono de $70.000 a jubilados y pensionados de haberes mínimos en Argentina para reforzar ingresos, excluyendo a quienes superen el tope.
- Quienes perciben la jubilación mínima recibirán el monto completo, mientras que otros accederán a un pago proporcional hasta alcanzar el límite máximo de ingresos de $481.989.
- Esta medida de la Anses define un tope estricto para el auxilio económico, lo que determinará el poder adquisitivo real de los beneficiarios frente a la inflación del país.
El bono de $70.000 para jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) durante julio de 2026 no será cobrado por todos los titulares. Un grupo específico de beneficiarios quedará afuera del pago extraordinario por superar el tope de ingresos fijado por el Gobierno.
El criterio para acceder al refuerzo está determinado por el nivel de haberes mensuales que percibe cada titular.
De esta manera, el esquema establece un sistema escalonado: quienes cobran la jubilación mínima reciben el monto completo, mientras que aquellos con ingresos superiores acceden a una reducción proporcional hasta alcanzar el límite que elimina por completo el beneficio.
Quiénes cobran el bono de ANSES en julio 2026
El bono extraordinario alcanza a tres grupos de beneficiarios de la seguridad social. La Anses contempla dentro del esquema de pagos a titulares de distintos regímenes previsionales.
Los beneficiarios que podrán acceder al refuerzo son:
- Jubilados y pensionados de Anses.
- Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (Puam).
- Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez, invalidez o madres de siete hijos o más.
El monto del bono dependerá de los haberes que perciba cada persona. Quienes cobren la jubilación mínima recibirán los $70.000 completos, sin deducciones ni ajustes proporcionales.
El tope de ingresos que deja afuera a algunos jubilados
La exclusión del bono está definida por un único factor: el nivel de ingresos mensuales. Los jubilados que superen los $481.989 de haberes no recibirán ningún monto extraordinario durante julio de 2026.
Este límite surge de la suma entre el haber mínimo jubilatorio de $411.989,33 y el bono completo de $70.000. El resultado establece el techo de ingresos para acceder al beneficio: $481.989.
De esta forma, quienes tengan haberes por debajo de ese monto podrán recibir el bono completo o una suma proporcional, mientras que aquellos que superen esa cifra quedarán automáticamente fuera del esquema de pagos extraordinarios.
La cifra de $481.989 funciona como la línea divisoria para determinar quiénes acceden al refuerzo económico y quiénes no. Por encima de ese valor, el bono desaparece por completo.