Anses: cómo pedir el subsidio de $15.000 por fallecimiento de un jubilado o pensionado antes de que venza el plazo

Quiénes pueden solicitar el subsidio en Anses

Anses establece un orden de prioridad riguroso para acceder al beneficio. Las personas que demuestren el pago de los gastos de sepelio, cremación o inhumación mediante la factura correspondiente ocupan el primer lugar. El segundo término corresponde a viudos, convivientes previsionales e hijos con derecho a pensión por fallecimiento, aunque el subsidio queda disponible para otros herederos en caso de no existir solicitantes en las categorías previas, siempre que presenten la documentación requerida. Aquellos que inicien el trámite de pensión por fallecimiento poseen la opción de solicitar este reintegro de manera simultánea.