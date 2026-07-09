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Anses: cómo pedir el subsidio de $15.000 por fallecimiento de un jubilado o pensionado antes de que venza el plazo

Las familias disponen de doce meses desde el fallecimiento del titular para pedir el reintegro. El organismo exige la factura del servicio, el DNI y la partida de defunción.

Anses: cómo pedir el subsidio de $15.000 por fallecimiento de un jubilado o pensionado antes de que venza el plazo
Anses
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Anses mantiene vigente en Argentina el Subsidio de Contención Familiar de $15.000 para reintegrar gastos de sepelio de jubilados dentro de un año del deceso.
  • Se gestiona de forma virtual o presencial con DNI, acta de defunción y factura del servicio. Prioriza a quienes pagaron el sepelio, cónyuges e hijos con derecho a pensión.
  • Aunque la suma de $15.000 resulta insuficiente ante los costos actuales de un sepelio, este beneficio sigue vigente como un auxilio financiero antes de que expire el plazo anual.
Resumen generado con IA

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) continúa con el ofrecimiento del Subsidio de Contención Familiar. Esta asistencia económica consiste en un reintegro de pago único destinado a cubrir los gastos de sepelio de un jubilado o pensionado, con el objetivo de aliviar la carga financiera que representa el fallecimiento de un ser querido.

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El beneficio cuenta con poca difusión entre la población, pero la gestión permanece disponible para cualquier interesado. La solicitud se realiza tanto en las oficinas de forma presencial como mediante la plataforma de Atención Virtual, siempre que se presenten los requisitos exigidos por el organismo.

Quiénes pueden solicitar el subsidio en Anses

Anses establece un orden de prioridad riguroso para acceder al beneficio. Las personas que demuestren el pago de los gastos de sepelio, cremación o inhumación mediante la factura correspondiente ocupan el primer lugar. El segundo término corresponde a viudos, convivientes previsionales e hijos con derecho a pensión por fallecimiento, aunque el subsidio queda disponible para otros herederos en caso de no existir solicitantes en las categorías previas, siempre que presenten la documentación requerida. Aquellos que inicien el trámite de pensión por fallecimiento poseen la opción de solicitar este reintegro de manera simultánea.

La asistencia económica consta de un pago único de 15.000 pesos, una suma fija destinada a la cobertura parcial de los costos funerarios. A pesar de que el importe resulta insuficiente frente al costo total de un servicio de sepelio, la medida funciona como un respaldo financiero para las familias durante un momento especialmente difícil.

Cómo realizar el trámite

La gestión se hace a través de la plataforma de Atención Virtual de Anses o de manera presencial con turno previo en una oficina del organismo. El inicio del trámite requiere la presentación del Documento Nacional de Identidad (DNI), la partida de defunción del beneficiario y la documentación que valide el pago de los gastos de sepelio, aunque existen casos donde se solicitan formularios o comprobantes adicionales según el vínculo con la persona fallecida.

El Subsidio de Contención Familiar posee una vigencia estricta, por lo que la solicitud debe realizarse dentro del año posterior al fallecimiento del jubilado o pensionado. El organismo recomienda iniciar la gestión lo antes posible para evitar demoras y aconseja conservar toda la documentación respaldatoria necesaria para la evaluación del pedido, ya que una vez vencido el plazo estipulado el reintegro queda inhabilitado.

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