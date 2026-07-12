Anses: quiénes cobran el lunes 13 de julio de 2026 y cómo consultar la fecha de pago

Resumen para apurados
- El lunes 13 de julio de 2026, Anses inicia en Argentina el pago a jubilados y beneficiarios de asignaciones con DNI terminados en 2 y 0, aplicando un aumento del 2,15%.
- Este incremento responde a la fórmula de movilidad mensual basada en la inflación de mayo, que fue del 2,1%, y alcanza a jubilaciones, pensiones, AUH y otras prestaciones.
- El nuevo esquema asegura la actualización mensual de los haberes previsionales frente a la inflación, facilitando la consulta de fechas de cobro a través de la web oficial.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) inició el cronograma de pagos correspondiente a julio de 2026. Durante este período, los beneficiarios de jubilaciones, pensiones y asignaciones perciben un incremento del 2,15% en sus haberes. Esta actualización se alinea con la inflación de mayo, la cual alcanzó el 2,1%, aplicando el esquema de movilidad mensual que toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) con dos decimales para establecer el monto exacto.
La distribución de los cobros se despliega a lo largo de todo el mes para las distintas prestaciones del organismo. Entre los sectores que perciben el ajuste se encuentran los jubilados y pensionados, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y las Pensiones No Contributivas (PNC). Asimismo, el esquema incluye el pago de las asignaciones familiares y el Seguro por Desempleo.
Calendario Anses: quiénes cobran esta semana de julio 2026
Para los beneficiarios que perciben hasta un haber mínimo, el cronograma quedó establecido de la siguiente manera:
- DNI terminados en 2: lunes 13 de julio
- DNI terminados en 3: martes 14 de julio
- DNI terminados en 4: miércoles 15 de julio
- DNI terminados en 5: jueves 16 de julio
- DNI terminados en 6: viernes 17 de julio
- DNI terminados en 2: lunes 13 de julio
- DNI terminados en 3: martes 14 de julio
- DNI terminados en 4: miércoles 15 de julio
- DNI terminados en 5: jueves 16 de julio
- DNI terminados en 6: viernes 17 de julio
- DNI terminados en 0: lunes 13 de julio
- DNI terminados en 1: martes 14 de julio
- DNI terminados en 2: miércoles 15 de julio
- DNI terminados en 3: jueves 16 de julio
- DNI terminados en 4: viernes 17 de julio
- DNI terminados en 0 y 1: martes 14 de julio
- DNI terminados en 2 y 3: miércoles 15 de julio
- DNI terminados en 4 y 5: jueves 16 de julio
- DNI terminados en 6 y 7: viernes 17 de julio
- Ingresar al sitio web oficial de Anses.
- Completar el formulario con el número de beneficio o el CUIL.
- Presionar el botón “Consulta”.