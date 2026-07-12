Anses: quiénes cobran el lunes 13 de julio de 2026 y cómo consultar la fecha de pago

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) inició el cronograma de pagos correspondiente a julio de 2026. Durante este período, los beneficiarios de jubilaciones, pensiones y asignaciones perciben un incremento del 2,15% en sus haberes. Esta actualización se alinea con la inflación de mayo, la cual alcanzó el 2,1%, aplicando el esquema de movilidad mensual que toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) con dos decimales para establecer el monto exacto.