Diputados exigen explicaciones al Gobierno por el paso del HMS Medway y crece la tensión por Malvinas

Michel también advirtió que la situación "interpela directamente la defensa de nuestra soberanía y la protección de los intereses estratégicos de la Nación en el Atlántico Sur", al considerar que la consolidación de una presencia militar extranjera en un territorio cuya soberanía reclama la Argentina compromete recursos pesqueros, energéticos, la proyección antártica y los derechos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.