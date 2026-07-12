Diputados exigen explicaciones al Gobierno por el paso del HMS Medway y crece la tensión por Malvinas
Legisladores del Peronismo Federal presentaron un pedido de informes para que el Ejecutivo detalle si fue notificado del tránsito del patrullero británico, qué medidas adoptó y si impulsará una protesta diplomática.
Resumen para apurados
- Diputados de la oposición presentaron un pedido de informes para que el gobierno de Milei explique el tránsito no notificado del buque británico HMS Medway en aguas argentinas.
- La Armada detectó al patrullero navegando desde Malvinas. El hecho reavivó la polémica por el presunto incumplimiento del Acuerdo Madrid II de 1990, que exige aviso previo.
- La oposición tilda el caso de provocación británica y presiona por una protesta formal, lo que tensa la relación diplomática y cuestiona la política de defensa del oficialismo.
El paso del patrullero británico HMS Medway por aguas del Atlántico Sur bajo jurisdicción argentina escaló al plano político. Diputados del Peronismo Federal presentaron un pedido de informes en la Cámara de Diputados para que el gobierno de Javier Milei detalle si conocía el desplazamiento de la embarcación, qué acciones adoptó y si prevé realizar una protesta diplomática ante el Reino Unido.
La iniciativa, encabezada por Guillermo Michel y acompañada por los diputados Guillermo Snopek, Juan Pablo Luque, Pablo Yedlin, Ernesto "Pipi" Alí, Kelly Olmos, Moria Lanesan Sancho, Emir Félix y Victoria Tolosa Paz, solicita que el Gobierno nacional informe si tuvo conocimiento previo del tránsito del buque, que había zarpado desde las Islas Malvinas con destino al Estrecho de Magallanes, y qué medidas adoptó una vez detectado el episodio, consignó el diario "Ámbito".
Qué información reclamaron
En el proyecto, los legisladores solicitaron que el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Defensa y la Armada Argentina respondan cinco puntos centrales:
- Si el Gobierno tuvo conocimiento previo del tránsito del HMS Medway.
- Si existió una notificación oficial por parte del Reino Unido y por qué canales diplomáticos o militares se realizó.
- Si el desplazamiento del patrullero se ajustó a los convenios bilaterales vigentes.
- Qué procedimientos activan la Armada, Defensa y Cancillería cuando detectan un buque militar extranjero en aguas bajo jurisdicción argentina.
- Si el Poder Ejecutivo presentó o prevé presentar una protesta diplomática formal ante el Reino Unido.
Antecedente que reavivó la polémica
Según confirmaron fuentes oficiales, la Armada Argentina detectó el desplazamiento del HMS Medway mientras navegaba desde las Islas Malvinas hacia el Estrecho de Magallanes. El episodio generó preocupación porque, de acuerdo con la información conocida, no se habría realizado la comunicación previa prevista en los mecanismos de intercambio establecidos por el Acuerdo Madrid II, firmado en 1990 para reducir riesgos de incidentes militares entre ambos países.
Tras detectar el movimiento del patrullero, la Cancillería analizó la posibilidad de presentar una protesta diplomática por el presunto incumplimiento de esos procedimientos, aunque hasta el momento no trascendió una posición oficial definitiva.
"Es una provocación"
Al fundamentar el pedido de informes, Guillermo Michel sostuvo que "lo que sucedió con este buque no puede entenderse de otra manera que una provocación del Reino Unido hacia la República Argentina y hacia la defensa de la soberanía de las Islas Malvinas".
En el texto presentado, los diputados afirman que la presencia de una embarcación militar británica navegando desde las Islas Malvinas por aguas bajo jurisdicción argentina "constituye un hecho de extrema gravedad que no puede ser naturalizado".
Michel también advirtió que la situación "interpela directamente la defensa de nuestra soberanía y la protección de los intereses estratégicos de la Nación en el Atlántico Sur", al considerar que la consolidación de una presencia militar extranjera en un territorio cuya soberanía reclama la Argentina compromete recursos pesqueros, energéticos, la proyección antártica y los derechos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.
Por último, el legislador sostuvo que "frente a estos hechos, el Estado argentino debe actuar con firmeza, transparencia y una posición diplomática clara e inequívoca en defensa del interés nacional", al tiempo que cuestionó la política del Gobierno respecto de la defensa del territorio marítimo, la presencia en la Antártida y la protección de los recursos estratégicos del país.
La disputa por el Atlántico Sur
La controversia sobre si el Reino Unido notificó o no el paso del buque adquirió relevancia diplomática. El HMS Medway cumplía la misión para la que fue asignado: patrullar las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, sostener la presencia británica y consolidar el control efectivo sobre una región que Londres considera estratégica.
Según el planteo incluido en la iniciativa legislativa, desde la guerra de 1982 los sucesivos gobiernos británicos mantuvieron una política sostenida de presencia militar, infraestructura y gestión sobre el archipiélago. En ese marco, el HMS Medway, que este año reemplazó al HMS Forth como patrullero permanente de las islas, forma parte de esa estrategia de largo plazo.
Lineker también quedó en el centro
La cuestión Malvinas también generó repercusiones en el Reino Unido por declaraciones del exfutbolista Gary Lineker. Durante el podcast The Rest Is Football de Netflix, al referirse a una posible semifinal entre Inglaterra y Argentina en el Mundial 2026, mencionó al archipiélago como "las Falklands o las Malvinas".
"¿Acaso no hace tanto tiempo que nuestros dos países estuvieron en guerra con las Falklands o las Malvinas, o incluso antes?", expresó el exdelantero inglés, una referencia que provocó críticas en su país por utilizar también la denominación "Malvinas".