LA GACETA, en Miami: el motorhome más argentino recorre el Mundial con Malvinas, Maradona, Messi y un sueño albiceleste

La historia es la de un grupo de amigos que decidió recorrer miles de kilómetros por las rutas de Estados Unidos detrás de un solo objetivo: acompañar a la Selección. Por dentro, el vehículo es una mezcla de casa rodante y santuario futbolero. En la pequeña cocina aparece la imagen del DT; en las paredes, fotos de Lautaro Martínez, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul y Emiliano "Dibu" Martínez. Banderas, camisetas y recuerdos completan una decoración que refleja la identidad de un país que viajó al Mundial.