El paso del HMS Medway por aguas argentinas sin aviso previo reabre la tensión con el Reino Unido

La situación se produce mientras el gobierno de Javier Milei impulsa un acercamiento con Estados Unidos y el Reino Unido, en un contexto en el que la cuestión Malvinas dejó de ocupar el centro de la agenda bilateral. En ese escenario, el tránsito del HMS Medway sin notificación previa obliga a la Cancillería a equilibrar el reclamo por el cumplimiento de los compromisos bilaterales con la estrategia diplomática que busca preservar.