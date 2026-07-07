El paso del HMS Medway por aguas argentinas sin aviso previo reabre la tensión con el Reino Unido

Resumen para apurados
- La Armada Argentina detectó el tránsito del buque de guerra británico HMS Medway por aguas nacionales hacia el Estrecho de Magallanes sin el aviso previo correspondiente.
- El hecho viola el Acuerdo Madrid II de 1990 para evitar incidentes militares. El patrullero, que zarpó de Malvinas, fue monitoreado por sensores y un avión de la Armada.
- El incidente reabre la tensión con el Reino Unido y obliga a la Cancillería argentina a equilibrar el reclamo soberano con la política de acercamiento del gobierno de Milei.
Fuentes oficiales confirmaron que la Armada Argentina detectó entre el jueves y el viernes el desplazamiento del buque de guerra británico HMS Medway mientras se dirigía hacia el Estrecho de Magallanes luego de zarpar desde las Islas Malvinas. El patrullero ingresó en aguas de jurisdicción nacional a la altura de Santa Cruz y Tierra del Fuego sin que las autoridades militares británicas realizaran una comunicación previa.
La navegación del patrullero oceánico británico por aguas bajo jurisdicción argentina sin comunicación previa a las autoridades nacionales, volvió a generar tensión en un aspecto sensible de la relación bilateral con el Reino Unido. El episodio reactivó el debate sobre el cumplimiento de los mecanismos de confianza militar establecidos tras la guerra de Malvinas y el funcionamiento del esquema logístico que sostiene la presencia británica en el Atlántico Sur.
El episodio fue informado a la Cancillería, donde se analizaba la posibilidad de presentar una protesta diplomática por canales reservados debido al presunto incumplimiento de los procedimientos contemplados en el Acuerdo Madrid II, firmado en 1990 para evitar incidentes militares entre ambos países, consignó el diario "Ámbito".
La situación se produce mientras el gobierno de Javier Milei impulsa un acercamiento con Estados Unidos y el Reino Unido, en un contexto en el que la cuestión Malvinas dejó de ocupar el centro de la agenda bilateral. En ese escenario, el tránsito del HMS Medway sin notificación previa obliga a la Cancillería a equilibrar el reclamo por el cumplimiento de los compromisos bilaterales con la estrategia diplomática que busca preservar.
El Acuerdo Madrid II
El Sistema Transitorio de Información y Consulta Recíprocas, incorporado como anexo del Madrid II, fue creado tras la normalización de las relaciones diplomáticas para que ambos países notificaran con anticipación los movimientos de unidades militares en el Atlántico Sudoccidental.
El mecanismo contempla comunicaciones permanentes entre las autoridades navales y aéreas de Argentina y el Reino Unido, además de avisos previos cuando medios militares operen en áreas consideradas sensibles. Según las fuentes consultadas, durante el desplazamiento del HMS Medway esos procedimientos no fueron utilizados.
Ni el comandante de las Fuerzas Británicas asentadas en Malvinas, brigadier Charlie Harmer, ni la comandante del patrullero, la capitán de corbeta Lucía Ramsay, emplearon los canales previstos para informar el movimiento del buque.
El seguimiento del patrullero fue realizado por la Armada Argentina mediante sensores electrónicos desplegados en el litoral austral. Una aeronave Beechcraft B-200M "Cormorán" del Comando de Aviación Naval registró el tránsito utilizando el sistema electroóptico Wescam MX-10, incorporado a través de programas de cooperación bilateral con Estados Unidos. El monitoreo fue coordinado por el Área Naval Austral, bajo la conducción del contraalmirante Guillermo Prada.
Episodio con implicancias amplias
En ámbitos militares consideran que la omisión supera un incumplimiento administrativo, ya que los mecanismos de confianza fueron diseñados para reducir riesgos de incidentes operacionales, evitar errores de cálculo y mantener abiertos canales de comunicación entre fuerzas que continúan desarrollando actividades en una región estratégica.
Su incumplimiento, sostienen, debilita uno de los pocos instrumentos de diálogo militar vigentes desde la firma de los Acuerdos de Madrid. En ese contexto, el Gobierno nacional deberá definir no solo si formaliza una protesta diplomática, sino también cómo articula el reclamo de soberanía con la política exterior que impulsa la Casa Rosada.
La escala en Chile
Tras atravesar el extremo austral, el HMS Medway recaló el domingo en Punta Arenas, Chile, donde permanecería hasta el 8 de julio para realizar tareas de reaprovisionamiento. La escala volvió a poner bajo análisis el papel que desempeña ese país dentro del sistema logístico británico en el Atlántico Sur.
Si bien el principal dispositivo militar británico se sostiene desde la base de Monte Agradable, en las Islas Malvinas, su continuidad operacional también depende de una red regional integrada por puertos, aeropuertos y servicios de apoyo ubicados en el extremo sur del continente.
Durante la década pasada, los países de Unasur y del Mercosur habían acompañado la estrategia impulsada por Argentina para impedir que buques militares británicos procedentes de Malvinas utilizaran puertos regionales como escalas logísticas. Ese consenso comenzó a diluirse con los cambios políticos registrados en la región.
En 2022, el gobierno de Gabriel Boric impidió el ingreso del HMS Forth —gemelo del HMS Medway— a Punta Arenas para abastecerse antes de participar en la feria Exponaval de Valparaíso. La actual escala del HMS Medway refleja que aquella política regional dejó de aplicarse de manera uniforme y que Chile volvió a convertirse en un punto relevante dentro del esquema logístico británico.
El despliegue naval británico
El HMS Medway reemplazó a comienzos de 2026 al HMS Forth como patrullero permanente asignado al dispositivo naval británico en torno a las Islas Malvinas. Ambos pertenecen a la clase River Batch 2, diseñada para tareas de vigilancia oceánica, control marítimo y presencia permanente.
Equipados con un cañón automático Oerlikon de 30 milímetros y capacidad para operar helicópteros Merlin, estos buques cumplen funciones de patrullaje, presencia naval, asistencia a territorios británicos de ultramar y protección de rutas marítimas estratégicas.
El episodio volvió a poner de relieve que la presencia británica en el Atlántico Sur no depende únicamente de la base militar instalada en las Islas Malvinas, sino también de una infraestructura regional de apoyo. Al mismo tiempo, expuso la persistencia de una asimetría estratégica en la zona y las dificultades para sostener los mecanismos diplomáticos destinados a administrar una disputa de soberanía que continúa condicionando el equilibrio geopolítico del Atlántico Sur.