Cómo Lionel Messi le devuelve esperanza a un pueblo tucumano que lucha por no desaparecer

Resumen para apurados
- En Tucumán, los pocos habitantes del paraje Puesto Nuevo encuentran hoy en la figura de Lionel Messi la motivación para resistir al aislamiento y abandono que sufren.
- El deterioro de los caminos y las inundaciones de marzo aceleraron el desarraigo de los jóvenes. Los partidos de la Selección alivian temporalmente la soledad de los mayores.
- La resiliencia inspirada en el fútbol impulsa a la comunidad a unirse, con la esperanza de reconstruir el paraje y lograr un camino digno que permita el regreso de los jóvenes.
Hubo un tiempo en que el patio de la casa de Norma Ledesma se llenaba de voces. Llegaban hijos, nietos, hermanos y cuñados. Las mesas largas ocupaban buena parte del terreno y las reuniones familiares duraban varias horas. Hoy ese silencio aturdidor también habla de Puesto Nuevo.
Muchos se fueron. Algunos buscando trabajo. Otros porque el deterioro del camino y de las condiciones de vida terminó por volver imposible la rutina cotidiana. Los que permanecen, en su mayoría adultos mayores, observan cómo el pueblo se vacía lentamente mientras se aferran a la esperanza de que algún día el paraje pueda resucitar.
En medio de esa realidad, el Mundial 2026 les ofrece una pausa. Durante noventa minutos, las preocupaciones quedan a un costado. Pero cuando termina el partido, el sentimiento vuelve a aparecer. “Me encantaría decir que estoy feliz. Sí estoy feliz por mi selección, por mi país. Pero por mí misma no. Me siento acongojada, triste, nostálgica y con la mirada perdida”, resumió Norma.
Tiene 60 años, es docente jubilada y nunca imaginó vivir esta etapa de su vida entre la incertidumbre y el temor de perder aquello que construyó durante décadas. El temporal de marzo todavía permanece intacto en su memoria. Recuerda una mañana gris que comenzó con una lluvia aparentemente tranquila y que, en cuestión de minutos, se transformó en una desesperación difícil de explicar. “Mi hija nos llamaba y nos pedía que abandonáramos la casa. Se caía el frente de la propiedad, la columna de la luz, todo era agua. Nosotros somos personas grandes y no sabíamos hacia dónde salir. Era imposible”, recordó.
Aquella noche casi no durmió. Tampoco comió. Su hija quedó del otro lado del camino porque no podía regresar desde Juan Bautista Alberdi. Los teléfonos comenzaron a quedarse sin batería y el miedo terminó ocupando cada rincón de la casa.
“Sentí que todo se perdía. Y cuando uno siente que pierde la casa también siente que pierde la dignidad”, dice con la voz quebrada.
Para ella, el temporal no hizo más que profundizar un proceso de desarraigo que el pueblo arrastra desde hace años. “Está quedando solamente la gente grande porque no hay un camino. Y si no hay camino, no hay caminante”, reflexionó.
Su frase resume una realidad que se repite en muchas familias del paraje. Los jóvenes emigran para estudiar o trabajar. Quienes logran hacerlo rara vez regresan de manera definitiva. Las reuniones familiares comenzaron a espaciarse y el pueblo fue perdiendo movimiento. “Lo triste no es irse porque uno quiere. Lo triste es sentirse obligado a irse”, afirmó.
Norma imaginaba una jubilación distinta. Pensaba disfrutar de su casa junto a su marido, recibir a sus hijos los fines de semana y ver crecer a su nieto en el lugar donde ella eligió vivir. En cambio, hoy pasa buena parte de sus días mirando por la ventana con la incertidumbre de no saber cuándo llegará una solución. “A mí me encantaría irme de este mundo viendo un camino como corresponde, bien hecho, donde la juventud vuelva y podamos sentirnos orgullosos de vivir acá”, dijo.
Cuando Argentina juega, esa tristeza encuentra un pequeño respiro. La familia se reúne frente al televisor y, por un rato, el pueblo vuelve a compartir la misma ilusión que el resto del país. Sin embargo, el festejo nunca logra extenderse más allá de la puerta de la casa. “Me hubiese encantado festejar en la plaza de San José con toda la comunidad. Pero para compartir con otras personas o ir a una caravana tuvimos que ir hasta La Cocha”, cuenta.
Ese encuentro espontáneo entre vecinos también desapareció como consecuencia del aislamiento. Aun así, Norma encuentra en Lionel Messi un motivo para seguir creyendo. No destaca únicamente sus goles ni los títulos. Lo admira por la forma en que enfrenta las dificultades y por los valores que transmite. “Para mí es un ejemplo a seguir. Tiene fuerza, valores y virtudes. Cuando parece que todo está perdido, él demuestra que siempre hay que seguir luchando”, dijo.
Recordando el encuentro contra Egipto, confesó que muchas veces creyó que Argentina ya no tenía posibilidades. “Y de pronto aparece ese jugador que cambia el juego y uno piensa: ‘Nosotros tampoco tenemos que darnos por vencidos’. La vida es luchar, seguir adelante con la verdad, con nobleza y sin tener miedo”
Para ella esa enseñanza trasciende el fútbol. Es la misma fortaleza que intenta transmitirle a su familia y la que sostiene a los vecinos de Puesto Nuevo cada vez que vuelven a organizarse para enfrentar una nueva dificultad. “A veces con aciertos, otras con errores, pero como comunidad tratamos de tirar todos para el mismo lado. Lo importante son los valores y la solidaridad”, dijo.