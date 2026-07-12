Cómo Lionel Messi le devuelve esperanza a un pueblo tucumano que lucha por no desaparecer

Tiene 60 años, es docente jubilada y nunca imaginó vivir esta etapa de su vida entre la incertidumbre y el temor de perder aquello que construyó durante décadas. El temporal de marzo todavía permanece intacto en su memoria. Recuerda una mañana gris que comenzó con una lluvia aparentemente tranquila y que, en cuestión de minutos, se transformó en una desesperación difícil de explicar. “Mi hija nos llamaba y nos pedía que abandonáramos la casa. Se caía el frente de la propiedad, la columna de la luz, todo era agua. Nosotros somos personas grandes y no sabíamos hacia dónde salir. Era imposible”, recordó.