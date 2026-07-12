Copa del Mundo

La imagen que preocupó a todos: Messi terminó con un corte en el ojo durante Argentina-Suiza

El capitán argentino recibió un golpe en el segundo tiempo, sufrió una herida visible en el rostro y debió ser atendido por el cuerpo médico.

HERIDO. Lionel Messi sufrió un codazo de Xhaka en la victoria 3-1 de Argentina sobre Suiza en los cuartos de final del Mundial 2026.
HERIDO. Lionel Messi sufrió un codazo de Xhaka en la victoria 3-1 de Argentina sobre Suiza en los cuartos de final del Mundial 2026.
Hace 1 Hs

Lionel Messi protagonizó una de las imágenes más llamativas del triunfo de Argentina sobre Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. Durante el segundo tiempo del encuentro disputado en el Kansas City Stadium, las cámaras captaron al capitán argentino con un corte y sangrado en su ojo derecho, una situación que generó preocupación entre los hinchas.

La lesión se produjo luego de un choque con Granit Xhaka. Messi quedó sentido y, con el correr de los minutos, comenzó a evidenciarse una herida en la zona cercana al ojo. El episodio pasó inadvertido para el árbitro portugués Joao Piñeiro, que no detuvo el juego en ese momento.

El delantero argentino continuó en cancha, aunque la molestia fue visible durante buena parte de la segunda mitad. En una interrupción del partido, aprovechó para colocarse agua en la zona afectada e intentar aliviar la incomodidad.

Más tarde, durante la pausa oficial de hidratación, la situación requirió la intervención del cuerpo médico de la Selección Argentina. Los profesionales revisaron al capitán, que ya presentaba una inflamación notoria alrededor del ojo derecho.

A pesar del golpe, el corte y la hinchazón, Messi pudo completar el partido sin mayores inconvenientes y fue protagonista nuevamente en la clasificación argentina a las semifinales del Mundial 2026. El capitán volvió a demostrar que, incluso ante las dificultades físicas, continúa siendo una pieza determinante para la "Albiceleste".

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