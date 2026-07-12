La imagen que preocupó a todos: Messi terminó con un corte en el ojo durante Argentina-Suiza

Lionel Messi protagonizó una de las imágenes más llamativas del triunfo de Argentina sobre Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. Durante el segundo tiempo del encuentro disputado en el Kansas City Stadium, las cámaras captaron al capitán argentino con un corte y sangrado en su ojo derecho, una situación que generó preocupación entre los hinchas.
La lesión se produjo luego de un choque con Granit Xhaka. Messi quedó sentido y, con el correr de los minutos, comenzó a evidenciarse una herida en la zona cercana al ojo. El episodio pasó inadvertido para el árbitro portugués Joao Piñeiro, que no detuvo el juego en ese momento.
Â¡CODAZO DE XHAKA A MESSI EN EL OJO!— TyC Sports (@TyCSports) July 12, 2026
El capitÃ¡n de Suiza le pegÃ³ un codazo en el ojo al capitÃ¡n argentino, que quedÃ³ sentido. pic.twitter.com/YpfE10wCVN
El delantero argentino continuó en cancha, aunque la molestia fue visible durante buena parte de la segunda mitad. En una interrupción del partido, aprovechó para colocarse agua en la zona afectada e intentar aliviar la incomodidad.
Más tarde, durante la pausa oficial de hidratación, la situación requirió la intervención del cuerpo médico de la Selección Argentina. Los profesionales revisaron al capitán, que ya presentaba una inflamación notoria alrededor del ojo derecho.
Â¿QUÃ LE PASÃ AL GOAT? Durante el Hydration Break a Leo Messi le revisaron el ojo derecho y le aplicaron frÃo.— SportsCenter (@SC_ESPN) July 12, 2026
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A pesar del golpe, el corte y la hinchazón, Messi pudo completar el partido sin mayores inconvenientes y fue protagonista nuevamente en la clasificación argentina a las semifinales del Mundial 2026. El capitán volvió a demostrar que, incluso ante las dificultades físicas, continúa siendo una pieza determinante para la "Albiceleste".