Copa del Mundo

Polémica en el Mundial: por qué el VAR intervino en la expulsión de Embolo en Argentina-Suiza

El árbitro corrigió su decisión tras revisar la jugada en la pantalla, anuló la amarilla a Leandro Paredes y expulsó al delantero suizo por simular una falta.

EL MOMENTO. Embolo se retiró entre lágrimas tras recibir la segunda amarilla en Argentina 3-1 Suiza.
EL MOMENTO. Embolo se retiró entre lágrimas tras recibir la segunda amarilla en Argentina 3-1 Suiza.
Hace 1 Hs

El partido entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 tuvo una de las jugadas más polémicas del torneo. Con el marcador igualado 1-1, una intervención del VAR permitió corregir una decisión arbitral y terminó dejando al seleccionado europeo con un jugador menos.

La acción comenzó tras un avance del suizo Dan Ndoye. En mitas de cancha, Breel Embolo cayó al césped y el árbitro portugués Joao Pinheiro interpretó que Leandro Paredes había cometido una infracción. Sin dudarlo, sancionó al mediocampista argentino con tarjeta amarilla.

La reacción de Paredes fue inmediata. El volante reclamó con insistencia y aseguró que nunca había tocado a su rival. Las repeticiones de la transmisión reforzaron esa versión al mostrar que no existía contacto entre ambos futbolistas.

Frente a las protestas del conjunto argentino, los asistentes del VAR convocaron a Pinheiro para revisar la jugada. En este Mundial 2026, una de las novedades reglamentarias permite que la tecnología intervenga para corregir tarjetas amarillas en situaciones específicas, como simulaciones o errores evidentes.

Tras observar la repetición en el monitor, el árbitro modificó completamente su decisión. Primero anuló la amonestación a Paredes y luego sancionó a Embolo por simular la falta con la intención de engañar al juez.

La decisión tuvo un impacto inmediato. El delantero suizo ya había sido amonestado durante el primer tiempo, por lo que esa segunda tarjeta amarilla derivó en su expulsión y dejó a Suiza con 10 jugadores en un momento determinante del encuentro.

La aplicación de esta norma representa una de las principales innovaciones arbitrales del Mundial 2026. El reglamento habilita al VAR a asistir al árbitro para corregir sanciones disciplinarias en casos de simulaciones evidentes, confusión de identidad o conductas antideportivas graves.

No fue la primera vez que esta herramienta se utilizó durante el certamen. En la fase de grupos ya había tenido una aplicación similar en el partido entre Paraguay y Estados Unidos, en una acción que involucró a Miguel Almirón y Tim Ream.

La polémica decisión volvió a poner al VAR en el centro de la escena, aunque esta vez para corregir un error en tiempo real y modificar el desarrollo de un partido que definía el pase a las semifinales del Mundial.

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