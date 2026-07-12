“Celebro los goles contra la injusticia”: Argentina jugó de visitante en el Fan Fest de Kansas City

No fue al estadio porque las entradas eran demasiado caras para su bolsillo: solo hubiera gastado en caso de que salieran 500 dólares. Esperaba encontrar en el Fan Festival otro ambiente. “Yo me esperaba un poco más de argentino, argentino posta, banderazo, cantar. Nosotros a esta hora ya estaríamos cantando, saltando, celebrando, y ellos están muy pacíficos. Se nota que no están por jugar unos cuartos de final de un Mundial. Yo ya estoy temblando”, dijo a LA GACETA antes que el partido empiece.