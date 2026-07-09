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Miles de iraníes despidieron a Alí Jamenei en Mashhad en medio de una creciente tensión con EEUU

El líder supremo fue enterrado en su ciudad natal tras una multitudinaria ceremonia, mientras persisten los ataques cruzados entre Washington e Irán.

Irán sepulta a Jamenei entre llamamientos a la venganza. FOTO X @globovision
Irán sepulta a Jamenei entre llamamientos a la "venganza". FOTO X @globovision
Hace 55 Min

Resumen para apurados

  • Miles de iraníes despidieron este jueves a Alí Jamenei en Mashhad, tras su muerte en un ataque de EE.UU. e Israel, exigiendo venganza en un clima de extrema tensión.
  • El entierro en su ciudad natal se dio tras ataques cruzados entre Washington y Teherán, en medio de disputas por el tránsito de buques en el estratégico estrecho de Ormuz.
  • La asunción de su sucesor Mojtaba y las promesas de venganza contra EE.UU. e Israel anticipan una peligrosa escalada de la tensión militar y política en Medio Oriente.
Resumen generado con IA

"Aquí todo el mundo quiere vengarse", clamó un iraní que, como miles de compatriotas, llegó hasta Mashhad para el entierro este jueves del líder supremo Alí Jamenei en su ciudad natal.

El féretro llegó al aeropuerto de Mashhad, en el noreste de Irán, a bordo de un avión civil escoltado por un caza. Bajo un calor sofocante, una multitud lo esperaba para la etapa final de unas exequias presentadas por las autoridades como una demostración de fuerza y unidad nacional.

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Numerosas mujeres de todas las edades, vestidas con chadores negros, se congregaron a lo largo de la avenida que conduce al santuario del imán Reza, el lugar más sagrado del islam chiita en Irán, consignó la cadena DW con base en agencias internacionales.

Es en este majestuoso complejo, decorado con mosaicos de cerámica multicolor y coronado por una cúpula y un minarete dorados, donde será sepultado Jamenei, fallecido en un ataque israeloestadounidense el 28 de febrero a los 86 años.

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Su hijo y su sucesor, Mojtaba Jamenei, sigue sin haber sido visto en público, desde su nombramiento en marzo. Tampoco se ha difundido ninguna declaración en su nombre desde el inicio de las ceremonias el sábado en Teherán.

Herido durante los bombardeos, el dirigente de 56 años solo se ha pronunciado por medio de comunicados leídos o transmitidos en medios estatales.

Los funerales del hombre que dirigió durante 37 años la república islámica tienen lugar en un clima al rojo vivo, tras una segunda noche de ataques cruzados entre Estados Unidos e Irán, que tienen de telón de fondo la cuestión de si la república islámica podrá cobrar o no peajes por el tránsito de buques en el estrecho de Ormuz.

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