Anses: los cuatro errores que hay que evitar al adherirse al Plan de Pago de Deuda Previsional
Tras el fin de la moratoria tradicional, los trabajadores a menos de 10 años de la edad de retiro aún pueden comprar años de aportes. Cuáles son las claves del régimen y qué tener en cuenta para evitar sorpresas.
Resumen para apurados
- La Anses mantiene vigente en Argentina el Plan de Pago de Deuda Previsional para que trabajadores a menos de diez años de jubilarse puedan regularizar sus aportes faltantes.
- Tras vencer la moratoria tradicional, se recomienda revisar la historia laboral, conocer los períodos regularizables (hasta marzo de 2012) y no demorar el inicio del trámite.
- Esta herramienta permite a mujeres de 50 a 59 años y hombres de 55 a 64 años planificar su retiro sin evaluación socioeconómica, facilitando el acceso a su futura jubilación.
El escenario jubilatorio experimentó un cambio significativo en 2025 tras el vencimiento de la moratoria previsional destinada a quienes ya contaban con la edad del retiro. A pesar de esto, se mantiene plenamente vigente el Plan de Pago de Deuda Previsional de Anses, una herramienta diseñada específicamente para trabajadores en actividad a los que les faltan menos de 10 años para alcanzar la edad legal de jubilación.
En este nuevo panorama, resulta fundamental estar bien informado y ser meticuloso al momento de ingresar al régimen. Evitar equivocaciones o pasos en falso durante el proceso de adhesión se vuelve un factor crucial para los futuros beneficiarios, ya que les permitirá resguardar tanto su tiempo como sus recursos económicos.
Errores al hacer trámites de Anses
Error 1: comprar períodos sin revisar la historia laboral
Un error muy frecuente consiste en regularizar meses con aportes previos. Antes de adherirse al plan, Anses recomienda verificar la Historia Laboral en Mi ANSES; si faltan períodos trabajados, conviene tramitar un Reconocimiento de Servicios antes de cancelar la deuda previsional, ya que esos pagos no tienen reintegro.
Error 2: desconocer qué períodos pueden regularizarse
El plan prohíbe comprar cualquier período de forma indiscriminada. Solo es posible regularizar meses sin aportes hasta marzo de 2012 inclusive, siempre que la persona careciera de registro laboral en relación de dependencia, monotributo o autónomos durante ese lapso.
Error 3: esperar hasta el último momento
El régimen abarca a mujeres de 50 a 59 años y varones de 55 a 64 años que proyectan menos de 30 años de aportes al jubilarse. Postergar la adhesión suele complicar la planificación previsional y demorar innecesariamente el proceso de regularización.
Error 4: creer que existe una evaluación socioeconómica
A diferencia de otros beneficios, este plan para trabajadores activos prescinde de una evaluación socioeconómica. Cada persona selecciona los períodos a cancelar y los abona mediante un Volante Electrónico de Pago (VEP), según sus posibilidades económicas.