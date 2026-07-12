Anses: los cuatro errores que hay que evitar al adherirse al Plan de Pago de Deuda Previsional

El escenario jubilatorio experimentó un cambio significativo en 2025 tras el vencimiento de la moratoria previsional destinada a quienes ya contaban con la edad del retiro. A pesar de esto, se mantiene plenamente vigente el Plan de Pago de Deuda Previsional de Anses, una herramienta diseñada específicamente para trabajadores en actividad a los que les faltan menos de 10 años para alcanzar la edad legal de jubilación.