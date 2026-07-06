Anses cambia el calendario de pagos de julio: quiénes cobran antes del feriado del 9 de julio

Esta semana el calendario de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) sufrirá una alteración. El cronograma de pagos hará un salto desde el miércoles hasta la próxima semana, debido al feriado del 9 de julio y al día no laborable del viernes 10. El Ministerio de Capital Humano, dirigido por la ministra Sandra Pettovello, anunció cómo quedará el orden de cobros.