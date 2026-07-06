Anses cambia el calendario de pagos de julio: quiénes cobran antes del feriado del 9 de julio

Resumen para apurados
- Anses modificó el calendario de pagos de julio para jubilados en Argentina debido a los feriados del 9 y 10, limitando el cobro previo al miércoles 8 para DNI terminados en 0 y 1.
- La medida, dispuesta por el Ministerio de Capital Humano, interrumpe el cronograma habitual. Los beneficiarios con documentos terminados del 2 al 9 cobrarán a partir del lunes 13.
- Este cambio obliga a los beneficiarios a reprogramar sus finanzas y resalta el impacto de los feriados extendidos en la distribución de los fondos de la seguridad social.
Esta semana el calendario de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) sufrirá una alteración. El cronograma de pagos hará un salto desde el miércoles hasta la próxima semana, debido al feriado del 9 de julio y al día no laborable del viernes 10. El Ministerio de Capital Humano, dirigido por la ministra Sandra Pettovello, anunció cómo quedará el orden de cobros.
Esta semana habrá un solo día hábil para realizar el cobro de jubilaciones y pensiones. Quienes tengan que percibir sus haberes deberán guiarse, como es costumbre, por la terminación de sus DNI. Pero el pago se hará solo a un reducido grupo de beneficiarios. El resto deberá esperar por su pago hasta la semana próxima.
Calendario de pago de Anses
El cronograma de pagos de Anses suele empezar la segunda semana de cada mes. En esta oportunidad, aunque los depósitos empezarán a hacerse este miércoles, no continuarán de forma ordinaria. Solo los beneficiarios con dos terminaciones de DNI podrán gozar de su mensualidad.
La ronda de pagos empezará este miércoles 8 de julio con los titulares de prestaciones cuyos DNI terminen en 0 y 1. El cronograma se extenderá hasta el miércoles 22 y se verá interrumpido por feriados, días no laborables y fines de semana, según informó el Ministerio de Capital Humano.
De este modo, el calendario de pagos para la semana del 6 al 10 quedará del siguiente modo para jubilados y pensionados cuyos haberes correspondan al monto mínimo:
- DNI terminados en 0: miércoles 8 de julio
- DNI terminados en 1: miércoles 8 de julio
- DNI terminados en 2: lunes 13 de julio
- DNI terminados en 3: martes 14 de julio
- DNI terminados en 4: miércoles 15 de julio
- DNI terminados en 5: jueves 16 de julio
- DNI terminados en 6: viernes 17 de julio
- DNI terminados en 7: lunes 20 de julio
- DNI terminados en 8: martes 21 de julio
- DNI terminados en 9: miércoles 22 de julio