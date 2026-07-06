Jubilaciones de Anses: cuándo cobro en julio si mi DNI termina en 4

Este miércoles inicia el calendario de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) de julio. Los titulares de al menos cuatro prestaciones distintas serán los primeros beneficiarios en recibir los depósitos de este mes. Pero quienes tengan DNI terminados en 4 verán retrasado su pago debido a los días no hábiles de esta semana.