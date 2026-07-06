Jubilaciones de Anses: cuándo cobro en julio si mi DNI termina en 4

Resumen para apurados
- Anses postergó para el miércoles 15 de julio el pago a jubilados y pensionados con DNI terminado en 4 en Argentina, debido al feriado y día no laborable de esta semana.
- El cronograma habitual sufrió cambios debido al feriado del jueves y al día no laborable del viernes, lo que obliga a reordenar los pagos a partir de la próxima semana.
- El retraso afecta al 80% de los beneficiarios de jubilaciones mínimas y asignaciones, quienes deberán readecuar sus gastos ante la modificación del calendario oficial.
Este miércoles inicia el calendario de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) de julio. Los titulares de al menos cuatro prestaciones distintas serán los primeros beneficiarios en recibir los depósitos de este mes. Pero quienes tengan DNI terminados en 4 verán retrasado su pago debido a los días no hábiles de esta semana.
Es habitual que el calendario de pagos de Anses inicie la segunda semana de cada mes. En julio, esa regla se cumplirá, pero aproximadamente el 20% de los beneficiarios de jubilaciones y pensiones recibirán su pago esta semana. El resto deberá aguardar a que el cronograma retome su orden a partir de la semana siguiente.
Anses: ¿cuándo cobro si mi DNI termina en 3?
Esta semana recibirán su pago solamente las dos primeras terminaciones de DNI. El miércoles se agruparán ambos beneficiarios, porque el jueves será feriado y, el viernes, día no laborable, razón por la cual la administración pública no tendrá actividad hasta el lunes siguiente.
Los beneficiarios con DNI terminados en 4, entonces, cobrarán recién el próximo miércoles 15, ya que el lunes continuarán el pago por la terminación 2 y, el martes, por la 3. La indicación aplicará para los titulares de jubilados y pensionados con el haber mínimo, titulares de asignaciones familiares, familiares y por embarazo y titulares de Pensiones No Contributivas.
- DNI terminados en 2: lunes 13 de julio
- DNI terminados en 3: martes 14 de julio
- DNI terminados en 4: miércoles 15 de julio
- DNI terminados en 5: jueves 16 de julio
- DNI terminados en 6: viernes 17 de julio
- DNI terminados en 7: lunes 20 de julio
- DNI terminados en 8: martes 21 de julio
- DNI terminados en 9: miércoles 22 de julio
La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se posicionará en $329.591,45, trepando a los $399.591,45 con la inclusión de dicho subsidio extraordinario, mientras que las pensiones no contributivas y la Pensión Madre de 7 Hijos registrarán variaciones equivalentes.
La Asignación Universal por Hijo (AUH) general ascenderá a un importe de $148.045,38. En tanto, las coberturas destinadas a casos con discapacidad mostrarán incrementos significativos, situando la variante de la AUH en $482.061,17 y la Asignación por Hijo bajo esta misma condición en un total de $241.040,29.