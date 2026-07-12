El nuevo récord que alcanzó Lionel Messi tras la victoria de Argentina sobre Suiza en el Mundial 2026

Lionel Messi volvió a escribir una página dorada en la historia del fútbol. Durante la victoria de Argentina sobre Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, el capitán "albiceleste" alcanzó un nuevo récord que lo convirtió en el máximo asistidor de todos los tiempos en las Copas del Mundo.
A los 10 minutos del partido disputado en Kansas City, el rosarino envió un preciso centro para que Alexis Mac Allister marcara de cabeza. Esa asistencia no fue una más: significó la número 11 de Messi en la historia de los Mundiales, cifra con la que superó al alemán Fritz Walter, con quien compartía el liderazgo con 10 pases de gol.
Más atrás quedaron otras leyendas del fútbol como Raymond Kopa, Uwe Seeler y Diego Maradona, todos con ocho asistencias mundialistas.
Pero ese no fue el único dato que volvió a confirmar la dimensión de su carrera. Con este encuentro, Messi alcanzó los 32 partidos disputados en Copas del Mundo, ampliando su ventaja como el futbolista con más presencias en la historia del torneo. Detrás aparecen Cristiano Ronaldo (27), Lothar Matthäus (25), Miroslav Klose (24) y Paolo Maldini (23).
En el plano goleador, el "10" también continúa pulverizando registros. Acumula 21 tantos en Mundiales, una marca que lo mantiene como el máximo goleador histórico de la competencia, por delante de Miroslav Klose. Además, llegó a ocho conquistas en la edición 2026 y quedó cada vez más cerca del récord de 13 goles en un solo Mundial, establecido por Just Fontaine en Suecia 1958.
Su gran rival en la pelea por los récords es Kylian Mbappé, que también suma ocho goles en este Mundial y acumula 20 tantos en la historia de la competencia. Más atrás aparece Erling Haaland, con siete conversiones en la actual edición.
Con Argentina ya instalada en las semifinales, Messi tendrá al menos un partido más para seguir ampliando una colección de récords que parece no tener techo. Cada presentación en el Mundial 2026 se transforma en una nueva oportunidad para seguir reescribiendo la historia del fútbol.