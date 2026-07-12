El nuevo récord que alcanzó Lionel Messi tras la victoria de Argentina sobre Suiza en el Mundial 2026

A los 10 minutos del partido disputado en Kansas City, el rosarino envió un preciso centro para que Alexis Mac Allister marcara de cabeza. Esa asistencia no fue una más: significó la número 11 de Messi en la historia de los Mundiales, cifra con la que superó al alemán Fritz Walter, con quien compartía el liderazgo con 10 pases de gol.