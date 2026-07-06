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Jubilaciones de Anses: cuándo cobro en julio si mi DNI termina en 3

El cronograma de julio comienza este miércoles, pero el feriado y el día no laborable modificarán las fechas habituales, postergando el cobro para algunos beneficiarios.

Jubilaciones de Anses: cuándo cobro en julio si mi DNI termina en 3
Foto: FM Impacto
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Anses iniciará el calendario de pagos de julio en Argentina con cambios por los feriados, postergando el cobro para jubilados con DNI terminado en 3 al martes 14 de julio.
  • Debido al feriado del 9 de julio y un día no laborable, la administración pública frenará su actividad, concentrando los primeros pagos esta semana y reprogramando el resto.
  • El retraso obliga a los beneficiarios a reorganizar sus finanzas, mientras se aplican los nuevos montos incrementados para las jubilaciones mínimas y la asignación por hijo.
Resumen generado con IA

Este miércoles inicia el calendario de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) de julio. Los titulares de al menos cuatro prestaciones distintas serán los primeros beneficiarios en recibir los depósitos de este mes. Pero quienes tengan DNI terminados en 3 verán retrasado su pago debido a los días no hábiles de esta semana.

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Es habitual que el calendario de pagos de Anses inicie la segunda semana de cada mes. En julio, esa regla se cumplirá, pero aproximadamente el 20% de los beneficiarios de jubilaciones y pensiones recibirán su pago esta semana. El resto deberá aguardar a que el cronograma retome su orden a partir de la semana siguiente.

Anses: ¿cuándo cobro si mi DNI termina en 3?

Esta semana recibirán su pago solamente las dos primeras terminaciones de DNI. El miércoles se agruparán ambos beneficiarios, porque el jueves será feriado y, el viernes, día no laborable, razón por la cual la administración pública no tendrá actividad hasta el lunes siguiente.

Los beneficiarios con DNI terminados en 3, entonces, cobrarán recién el próximo martes 14, ya que el lunes continuarán el pago por la terminación 2. El martes recibirán el pago los titulares de jubilados y pensionados con el haber mínimo, titulares de asignaciones familiares, familiares y por embarazo y Pensiones No Contributivas.

  • DNI terminados en 2: lunes 13 de julio
  • DNI terminados en 3: martes 14 de julio
  • DNI terminados en 4: miércoles 15 de julio
  • DNI terminados en 5: jueves 16 de julio
  • DNI terminados en 6: viernes 17 de julio
  • DNI terminados en 7: lunes 20 de julio
  • DNI terminados en 8: martes 21 de julio
  • DNI terminados en 9: miércoles 22 de julio

La  Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se posicionará en $329.591,45, trepando a los $399.591,45 con la inclusión de dicho subsidio extraordinario, mientras que las pensiones no contributivas y la Pensión Madre de 7 Hijos registrarán variaciones equivalentes.

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La Asignación Universal por Hijo (AUH) general ascenderá a un importe de $148.045,38. En tanto, las coberturas destinadas a casos con discapacidad mostrarán incrementos significativos, situando la variante de la AUH en $482.061,17 y la Asignación por Hijo bajo esta misma condición en un total de $241.040,29.

Temas Administración Nacional de la Seguridad Social Anses
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