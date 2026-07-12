La Juventud Peronista llamó a reconstruir el PJ desde las provincias

En coincidencia con los festejos por el Día de la Independencia, la Juventud Peronista (JP) realizó en Tucumán su primer Congreso Federal, un encuentro que reunió a alrededor de 200 jóvenes dirigentes y militantes de nueve provincias con el objetivo de debatir el presente del Partido Justicialista (PJ) y elaborar propuestas para una reorganización partidaria con mayor protagonismo de las provincias. Según el acta del encuentro, el congreso se planteó como un espacio de discusión y construcción de una agenda federal para el peronismo.
Las actividades se desarrollaron entre el 8 y el 9 de julio. El encuentro comenzó con una vigilia en la sede del PJ tucumano y continuó durante la jornada siguiente con distintas mesas de trabajo en las que se abordaron temas vinculados a la economía, la producción, la educación, la infraestructura, el ambiente, la salud, la política exterior y la cultura, entre otros.
La presidenta de la Juventud Peronista de Tucumán, Florencia Villagra, explicó que la iniciativa comenzó a gestarse luego de las elecciones nacionales de medio término, cuando dirigentes de distintas provincias comenzaron a intercambiar diagnósticos sobre la situación del peronismo. “Después de las elecciones nacionales de medio término, que si bien ganamos en Tucumán con amplia diferencia, vimos que era urgente que ese resultado se traslade a otras provincias. Empezamos a coincidir con compañeros de otras provincias por redes sociales y se comenzó a gestar la idea de organizar el congreso para el 9 de julio, por el significado histórico de la fecha”, señaló.
Villagra remarcó que el encuentro también buscó poner en valor el proceso de reconstrucción que viene llevando adelante la JP tucumana. “La Juventud Peronista en Tucumán inició hace alrededor de dos años un proceso de reorganización, con la firme idea de que vuelva a ser un lugar que contenga a los jóvenes, que les brinde formación y que propicie espacios para que desarrollen sus ideas”, afirmó.
La dirigente consideró que este tipo de experiencias no se replican actualmente en la estructura nacional del peronismo y advirtió sobre la necesidad de impulsar un recambio generacional. En ese sentido, sostuvo que resulta fundamental que las nuevas dirigencias se formen “con valores, ideas y responsabilidad política del momento en el que vivimos”.
En cuanto a la situación del PJ a nivel nacional, Villagra reivindicó la figura de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, aunque planteó la necesidad de fortalecer el protagonismo de las provincias dentro del movimiento. “Nosotros venimos de una tradición peronista que es anterior y más honda que cualquier interna metropolitana. Cristina Kirchner tiene un lugar innegable en la historia del movimiento, pero el peronismo no se conduce solo desde un escritorio en Buenos Aires: se construye también, y sobre todo, desde las provincias. Ese es el peronismo que representamos en Tucumán”, expresó.
Contra el centralismo
Entre los asistentes también estuvo la referente de la Juventud Peronista de Salta, Camila Morales, quien destacó la presencia de representantes de distintos puntos del país y el peso que tuvo el norte argentino dentro del encuentro.
“Nos hemos encontrado con compañeros de distintos lugares, tanto de Buenos Aires como de Jujuy, Catamarca, La Rioja y Formosa. Estamos muy contentos. Primero hemos pasado un lindo momento, hemos acreditado a todos los compañeros, nos hemos conocido y hemos pasado a una pequeña reflexión histórica porque el día lo ameritaba”, indicó.
Asimismo, resaltó la importancia de construir un peronismo con una mirada federal. “Jóvenes de todo el país, pero por sobre todo marcando la presencia del norte y recordando que no debe haber ese centralismo que olvide a las provincias y que elimine las asimetrías”, afirmó.
La dirigente salteña también cuestionó las intervenciones partidarias impulsadas desde la conducción nacional y señaló que las distintas delegaciones regresaron a sus provincias con una agenda común de trabajo para fortalecer la participación de la militancia dentro del PJ.
“Estamos en un momento en donde, después de mucho manoseo con las intervenciones a dedo que ha puesto la conducción nacional, hoy nosotros preparamos una lista y esperamos tener prontas respuestas sobre si esas listas se oficializan. No queremos que nuestro partido esté intervenido, queremos que tenga la militancia activa”, señaló.
La reconstrucción del PJ
Los jóvenes plantearon que el peronismo debe recuperar su carácter “amplio, popular y federal”, evitando que las disputas internas terminen alejándolo de las demandas sociales. Según se desprende del acta, el movimiento debe volver a poner en el centro “la aceptación popular” y la capacidad de impulsar transformaciones que mejoren las condiciones de vida de las mayorías.
El documento también sostiene que la actual “crisis de representatividad” está vinculada con la falta de ámbitos que promuevan la participación política y la aparición de nuevos dirigentes. Frente a este escenario, los participantes asumieron el compromiso de impulsar un proceso de reconstrucción política para “volver a representar las demandas de la sociedad” y promover una nueva etapa de transformaciones políticas, económicas y sociales en el país
Desde la organización adelantaron que la intención es darle continuidad al espacio de debate y replicar la experiencia en otros distritos antes de fin de año. “La idea es replicar esto en otras provincias antes de que termine el año y que se pueda avanzar en las conclusiones y propuestas. Buscamos fortalecer estos espacios de debate dentro del PJ, con la convicción de que la juventud tiene que ser el motor de ese proceso de reorganización, con responsabilidad, compromiso y generosidad”, sostuvo Villagra.