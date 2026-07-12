La Juventud Peronista llamó a reconstruir el PJ desde las provincias

La presidenta de la Juventud Peronista de Tucumán, Florencia Villagra, explicó que la iniciativa comenzó a gestarse luego de las elecciones nacionales de medio término, cuando dirigentes de distintas provincias comenzaron a intercambiar diagnósticos sobre la situación del peronismo. “Después de las elecciones nacionales de medio término, que si bien ganamos en Tucumán con amplia diferencia, vimos que era urgente que ese resultado se traslade a otras provincias. Empezamos a coincidir con compañeros de otras provincias por redes sociales y se comenzó a gestar la idea de organizar el congreso para el 9 de julio, por el significado histórico de la fecha”, señaló.