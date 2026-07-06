Beatriz Avila se reunió con industriales para acordar una agenda parlamentaria para la producción

La Unión Industrial de Tucumán entregó a Avila un petitorio en el que se incluyen una serie de iniciativas para invertir, crecer y dar previsibilidad al sector productivo. “Los industriales están planteando un plan de logística para el norte argentino. Nosotros tenemos eso como prioridad desde la comisión de Infraestructura, que ahora me toca presidir en el Senado, vamos a trabajar para lograrlo. Nación debe entender que hay que romper las asimetrías para que nuestras producciones compitan y se desarrollen en iguales condiciones que la zona núcleo”, explicó la parlamentaria.