Beatriz Avila se reunió con industriales para acordar una agenda parlamentaria para la producción

Resumen para apurados
- La senadora Beatriz Ávila se reunió recientemente con la Unión Industrial de Tucumán para coordinar una agenda legislativa que impulse la producción y el financiamiento regional.
- Los industriales entregaron un petitorio sobre logística y previsibilidad. Ávila, desde Infraestructura del Senado, buscará reducir las asimetrías frente a la zona núcleo.
- El acuerdo busca promover un desarrollo equitativo en el norte argentino y adaptar la educación técnica local mediante convenios universitarios para el empleo del futuro.
Inversiones para mejorar la logística, estabilidad para las economías regionales y acceso al financiamiento. Esos fueron los ejes principales de la reunión de trabajo que mantuvieron la senadora Beatriz Avila (Bloque Independencia) con los principales referentes de la Unión Industrial de Tucumán. Durante el encuentro, los empresarios y la parlamentaria coincidieron en la necesidad de unificar acciones para mejorar las condiciones de desarrollo de la región.
“Nuestro rol es representar a la provincia y la industria es una de las protagonistas principales para el desarrollo que necesitamos. Las coincidencias en los diagnósticos y en las acciones a llevar adelante son casi totales. Tenemos que entender que los tucumanos debemos tener objetivo comunes más allá de nuestras diferencias políticas”, precisó Avila.
La Unión Industrial de Tucumán entregó a Avila un petitorio en el que se incluyen una serie de iniciativas para invertir, crecer y dar previsibilidad al sector productivo. “Los industriales están planteando un plan de logística para el norte argentino. Nosotros tenemos eso como prioridad desde la comisión de Infraestructura, que ahora me toca presidir en el Senado, vamos a trabajar para lograrlo. Nación debe entender que hay que romper las asimetrías para que nuestras producciones compitan y se desarrollen en iguales condiciones que la zona núcleo”, explicó la parlamentaria.
Otro punto analizado en la reunión fue la necesidad de potenciar la formación educativa para las necesidades de la actividad industrial y sus transformaciones. “Hace una semana firmamos un convenio para coordinar acciones con la Universidad Tecnológica Nacional y lo venimos haciendo con las otras universidades de la provincia. Es esencial atender la cuestión educativa como eje de transformación. Hay un mundo nuevo y debemos preparar a nuestros jóvenes para eso”, expresó Avila.
Por la UIT participaron su presidente, Jorge Rocchia Ferro y Florencia Andriani, vicepresidente entre otros directivos.