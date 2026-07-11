“La baja de aranceles para el poroto abre la oportunidad de seguir creciendo en la UE”

La Jornada de Actualización Técnica de Legumbres, organizada por la Cámara de Legumbres de la República Argentina (Clera), reunió en Salta a referentes de toda la cadena, que analizaron el presente y el futuro de una actividad estratégica para las economías regionales. Con más de 10 presentaciones y paneles a lo largo del encuentro, ofreció un espacio de intercambio sobre producción, mercados, innovación y contexto económico, con la participación de especialistas nacionales e internacionales.