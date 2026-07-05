Política El desafío de pensar una Argentina metropolitana antes del colapso El 7 de julio se presenta en Tucumán una de las investigaciones más completas sobre los problemas metropolitanos en la Argentina. Conferencia de especialistas en la Legislatura. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL MÁS DE 300 PÁGINAS. “Argentina Metropolitana” fue llevado a cabo por un equipo de investigadores. Por Federico Türpe Hace 4 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas San Miguel de Tucumán Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS El boleto a $1.700 comienza a regir desde hoy en la Capital tucumana Lo más popular Argentina sufrió, eliminó a Cabo Verde y ya está en octavos de final: la señal que volvió a dejar el triunfo Estuvieron a un paso de irse a las piñas, pero terminaron abrazados e intercambiando camisetas en Ocean Drive A 10 años de un Bicentenario que no sirvió para nada Alumnos impulsan proyectos agrotécnicos en pro de su comunidad El año pasado, el consumo de pollos marcó un récord en el país Ranking notas premium La "no politización" de Vipos, un presupuesto para Yerba Buena y cómo quedó la Casa de Gobierno Qué efectos tienen las pantallas sobre el aprendizaje: Santiago Bilinkis reabrió un debate desafiante Cómo varían los precios del transporte tras las últimas subas en Tucumán El desafío de pensar una Argentina metropolitana antes del colapso Presunto tráfico de influencias: ordenan un bozal legal desde el fuero civil