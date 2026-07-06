Prestaciones del PAMI: Jaldo reclamó una deuda histórica de $40.000 millones

Resumen para apurados
- El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, reclamó a la obra social nacional PAMI el pago de una deuda histórica de 40.000 millones de pesos para financiar la salud provincial.
- Tras negociaciones, Tucumán logró que PAMI regularice los pagos mensuales actuales, evitando que el déficit crezca, pero aún queda pendiente el millonario pasivo acumulado.
- La provincia busca un plan de pagos para reinvertir los fondos en infraestructura de salud, mientras garantiza la continuidad de la atención médica a todos los afiliados.
El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, brindó detalles sobre las gestiones que su administración lleva adelante para normalizar el flujo de fondos provenientes de PAMI. Tras una serie de negociaciones con el organismo nacional, el mandatario confirmó que se logró un avance clave. Se trata de la regularización de los pagos por las prestaciones de salud actuales, lo que garantiza que los servicios a los jubilados no se vean interrumpidos.
Un respiro para las cuentas corrientes
El mandatario provincial explicó que el primer objetivo de las gestiones fue detener el incremento del déficit. "Hoy hemos logrado que los servicios que se prestan se paguen a mes vencido. Esto evita que la deuda se siga agrandando y nos permite dar previsibilidad al sistema", detalló.
Según el gobernador, el cumplimiento de los tiempos administrativos por parte de la Nación en los pagos corrientes es un paso fundamental para sostener la operatividad de los hospitales y centros de salud tucumanos que reciben a los afiliados del organismo nacional.
La brecha entre la inversión y la deuda acumulada
A pesar de la mejora en los pagos mensuales, Jaldo fue categórico respecto al stock de deuda que PAMI mantiene con la provincia. "Nos deben casi 40.000 millones de pesos. Para dimensionar la cifra: hoy presentamos equipamiento y obras por 2.800 millones de pesos; imaginen lo que podríamos hacer si cobráramos lo que el Gobierno nacional nos debe", comparó el titular del Ejecutivo.
La administración provincial busca ahora establecer un plan de pagos o una propuesta formal que permita recuperar ese capital histórico. El objetivo es reinvertir esos recursos de manera directa en el Sistema Provincial de Salud (Siprosa), al permitir una modernización de la infraestructura que hoy se sostiene con recursos propios del tesoro provincial.
La salud pública como prioridad absoluta
Jaldo cerró su mensaje con la reafirmación del compromiso de Tucumán con la atención sanitaria, independientemente de las demoras nacionales. "Vamos a seguir atendiendo a nuestros abuelos y a la gente que no tiene obra social. En ninguna provincia de la Argentina la salud puede resentirse, porque de ella dependemos todos", remaracó.
Según el gobernador, la recuperación de la deuda de PAMI no es solo una cuestión contable, sino social. "Si hay salud, se pueden cumplir sueños y proyectos. Sin ella, no se puede hacer nada. Por eso, nuestra aspiración es que cada peso que recuperemos de esa deuda se transforme en mejores hospitales y mejor atención para los tucumanos", insistió.