Prestaciones del PAMI: Jaldo reclamó una deuda histórica de $40.000 millones

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, brindó detalles sobre las gestiones que su administración lleva adelante para normalizar el flujo de fondos provenientes de PAMI. Tras una serie de negociaciones con el organismo nacional, el mandatario confirmó que se logró un avance clave. Se trata de la regularización de los pagos por las prestaciones de salud actuales, lo que garantiza que los servicios a los jubilados no se vean interrumpidos.