EconomíaRural

Ganadería posible: guía para reducir la intensidad de emisiones de metano

CREA lidera un proyecto pionero que persigue el objetivo de redefinir la agenda ganadera argentina.

FUENTES. El proyecto “Ganadería Posible” está financiado en un 100% por un Programa de Naciones Unidas.
FUENTES. El proyecto “Ganadería Posible” está financiado en un 100% por un Programa de Naciones Unidas.
11 Julio 2026

A mayor producción, menor intensidad de Gases de Efecto Invernadero (GEI). Bajo esta mirada se está desarrollando en la Argentina el proyecto Ganadería Responsable. Esta iniciativa cuenta con el respaldo de la Climate & Clean Air Coalition, y lo lidera la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (CREA). La idea es incentivar a la ganadería bovina de carne buscando producir más y mejor, alineados con la reducción de la intensidad de las emisiones de metano que se pide a nivel mundial, pero instalando una agenda propia.

En la Jornada “Tranqueras abiertas” organizada por CREA Región Sur de Santa Fe en el Establecimiento Hilda Ocha SA en El Trébol, se presentó Pablo Cañada, analista en la Unidad de Investigación y Desarrollo de CREA, y del Área de Gestión Ambiental de la Facultad de la Agronomía de la Universidad Nacional de Buenos Aires (Fauba), quien presentó el proyecto ante cientos de productores.

“Ganadería Posible persigue el objetivo de entregarle al Gobierno nacional, más precisamente a la Secretaría de Agricultura y Ganadería y Pesca, una hoja de ruta que indique el camino hacia donde podemos conducir la ganadería del país. Es una hoja de ruta hacia adelante, hay proyectos que ya están corriendo como Visec, en el cual no tenemos injerencia. En Ganadería Posible los productores tienen voz y están invitados a participar con sus propuestas y miradas para buscar un camino productivo y sustentable para la actividad. Esto está alineado con la agenda internacional donde tenemos un desafío y una oportunidad. El desafío consiste en poder mostrar cómo es la ganadería en Argentina y la oportunidad consiste en estar alineados con las políticas internacionales, pero con nuestra propia agenda”, señaló.

“Por ejemplo cuando se habla de metano y de intensidad de GEI lo tomamos, pero no como la única métrica a considerar. Cuando uno habla de emisión se incluyen los gases que van hacia la atmósfera como los que se secuestran en suelos o en otros sumideros. La intensidad implica conocer cuantos de esos GEI se producen por una unidad de producto. En nuestro caso eso es GEI por cada kilo de carne producida. Y si además tenemos buenos sumideros, baja la emisión medida. Tenemos que lograr nuestros propios datos, esto le va a permitir al Gobierno, defender con números y propuestas, la agenda ganadera argentina”, añadió.

“El Proyecto Ganadería Posible está financiado 100% por un Programa de Naciones Unidas. Nosotros aún estamos en la primera etapa del proyecto. Uruguay y Brasil ya pasaron por esta fase, y lograron el financiamiento. Hay potencial para buscar financiamiento y mejorar nuestra ganadería sin que los fondos salgan del sector productivo ni del gobierno”, dijo.

Ganadería Posible busca delinear la ganadería en todo el país, el movimiento CREA lo está implementando, pero la invitación a participar es abierta a todo el sector. Los canales de comunicación son institucionales y puede ser por medio de las Asociaciones Gremiales o las Sociedades Rurales de cada región, también en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y en universidades. Quienes deseen conocer más pueden ingresar a www.ganaderiaposible.crea.org.ar

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