Ganadería posible: guía para reducir la intensidad de emisiones de metano

“Ganadería Posible persigue el objetivo de entregarle al Gobierno nacional, más precisamente a la Secretaría de Agricultura y Ganadería y Pesca, una hoja de ruta que indique el camino hacia donde podemos conducir la ganadería del país. Es una hoja de ruta hacia adelante, hay proyectos que ya están corriendo como Visec, en el cual no tenemos injerencia. En Ganadería Posible los productores tienen voz y están invitados a participar con sus propuestas y miradas para buscar un camino productivo y sustentable para la actividad. Esto está alineado con la agenda internacional donde tenemos un desafío y una oportunidad. El desafío consiste en poder mostrar cómo es la ganadería en Argentina y la oportunidad consiste en estar alineados con las políticas internacionales, pero con nuestra propia agenda”, señaló.