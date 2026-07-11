Carne: la Argentina ya exportó la “cuota Hilton”

Al 30 de junio, las exportaciones totales representaron unos U$S 406 millones, medidas por su valor FOB (Free On Board -en inglés, “Libre abordo”-; cláusula de comercio internacional para operaciones en las que la mercancía se transporta por barco); un 16% más que en el ciclo 2025/2026; con precios medios que desde abril de este año alcanzaron los U$S 20.000/t. para los cortes del rump & loin (lomo, bife angosto, cuadril y sus derivados).