Carne: la Argentina ya exportó la “cuota Hilton”

Las exportaciones totales certificadas de la denominada Cuota Hilton alcanzaron las 29.388,86 toneladas (t) de las 29.389 t. habilitadas para exportar a la Unión Europea, lo que representa una ejecución del 100%. Sumado a las toneladas exportadas al Reino Unido, Argentina totalizó 29.499 toneladas de su contingente original de 29.500, dividido tras el proceso del Brexit, según la información suministrada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
Al 30 de junio, las exportaciones totales representaron unos U$S 406 millones, medidas por su valor FOB (Free On Board -en inglés, “Libre abordo”-; cláusula de comercio internacional para operaciones en las que la mercancía se transporta por barco); un 16% más que en el ciclo 2025/2026; con precios medios que desde abril de este año alcanzaron los U$S 20.000/t. para los cortes del rump & loin (lomo, bife angosto, cuadril y sus derivados).
Por otra parte, ya se distribuyó el cupo arancelario para el ciclo comercial 2026/2027: 81 empresas resultaron beneficiarias, entre establecimientos frigoríficos y Grupos de Productores Exportadores, más 15 nuevos participantes para este ciclo.
A la fecha, Argentina ya ha ejecutado un 7% del total de dicha cuota mediante el mecanismo de adelantos de cupo, con precios promedios que continúan en torno a los U$S 19.000/t.
Los principales destinos de la carne argentina continúan siendo Alemania y Países Bajos, seguidos por Italia, España, Grecia y Portugal. Dicha información ya está disponible, con actualización mensual, en la plataforma de la Ventanilla Única de Comercio Exterior de Argentina, www.vuce.gob.ar, donde además se puede consultar por posición arancelaria todos los productos sujetos a cuotas con preferencia de ingreso a determinados mercados externos.
La Cuota Hilton es un contingente arancelario de exportación de carne vacuna sin hueso de alta calidad y valor que la Unión Europea otorga a países productores y exportadores de carnes, con una preferencia arancelaria del 20%. Argentina es beneficiaria del 44% de la cuota global concedida por la Unión Europa; los demás países beneficiarios de la cuota son Estados Unidos y Canadá (17%), Brasil (15%), Australia (11%), Uruguay (10%), Nueva Zelanda (2%) y Paraguay (1%).