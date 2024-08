Florencia Villagra: “Hay que crear una Juventud Peronista con contenido”

Villagra es la primera mujer en conducir la Juventud Peronista en Tucumán. Y si bien se siente orgullosa, considera que, con su elección al frente de la JP, el sector salda una deuda histórica con las mujeres; en particular, debido al momento en que se da, con un Gobierno nacional que eliminó el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. “Lamentablemente, este es un fenómeno que no se da solo en nuestro país”, indicó. Y aseguró que “el avance de las ultraderechas refrita una política que ataca no solo al feminismo, sino a los colectivos que durante décadas de la lucha consiguieron obtener derechos”. “Hoy en la Argentina se ponen en tela de juicio debates que ya están completamente acordados como sociedad”, reprochó. Sin embargo, hizo una diferencia con la política provincial: “En Tucumán sigue existiendo una Secretaría de la Mujer, una Dirección de Promoción de Derechos y el observatorio de la Mujer, donde se atienden y se acompaña a las mujeres”, manifestó Villagra.