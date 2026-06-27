OpiniónColumnas Jaldo empezó a mostrar su plan electoral: las claves de la estrategia del PJ para 2027 El gobernador empezó a hacer públicas algunas de las decisiones con las que busca llegar fortalecido a las elecciones. El plan tiene varias patas y comienza a develarse. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL El gobernador diseña la estrategia del oficialismo con la mirada en el 2027. Por Gabriela Baigorri Hace 6 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Juan ManzurOsvaldo JaldoRossana ChahlaSergio UñacJavier Milei Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS La "batalla de las encuestas" en Tucumán El “neojaldismo” y LLA Tucumán frente al 2027 Lo más popular Messi, perdonalos; son cada vez menos, pero todavía hacen ruido Cáscara Negra: el vino tucumano que nació para compartir entre amigos y hoy alcanza las 12.000 botellas Crece la expectativa por una visita de León XIV a la Argentina Teatro tucumano: la historia argentina se cuenta desde la cocina Letras: un encuentro con los grandes de la historieta Ranking notas premium Tras las denuncias por la limpieza del TOF, reclaman la intervención del Consejo de la Magistratura Cuidadoches, tránsito caótico y discusiones políticas: qué alternativas se analizan para el estacionamiento medido en Tucumán Messi, perdonalos; son cada vez menos, pero todavía hacen ruido Recuerdos fotográficos: 1936. El triste final de Lola Mora y la despedida de LA GACETA UNT: Leal no descarta integrar una nueva fórmula si Pagani queda afuera