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Atlético Tucumán tuvo una jornada positiva ante Juventud Antoniana en el Torneo Regional Juvenil

El "Decano" consiguió dos triunfos y un empate en la fecha 8: goleó en Sub 13, igualó en Sub 15 y ganó un partido clave en Sub 17.

BALANCE POSITIVO. Atlético Tucumán ganó dos partidos y empató uno ante Juventud Antoniana en el Torneo Regional Juvenil.
BALANCE POSITIVO. Atlético Tucumán ganó dos partidos y empató uno ante Juventud Antoniana en el Torneo Regional Juvenil. Foto: Prensa Atlético Tucumán
Hace 2 Hs

Atlético Tucumán fue local de Juventud Antoniana en el estadio Ángel Pascual Sáez por la octava fecha del Torneo Regional Juvenil y tuvo una jornada positiva en las tres categorías formativas.

La actuación más contundente llegó en la categoría Sub 13, donde el "Decano" goleó 4-0 y ratificó su buen presente en el certamen.

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En la Sub 15, en tanto, el encuentro fue mucho más parejo y terminó igualado 1-1, en un partido disputado de principio a fin entre ambos equipos.

La jornada se cerró con un nuevo festejo para los tucumanos. La Sub 17 se impuso por 3-2 en un duelo atractivo y de trámite cambiante para quedarse con los tres puntos.

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De esta manera, Atlético cerró la octava fecha del Torneo Regional Juvenil con un saldo de dos victorias y un empate frente a Juventud Antoniana, sumando una nueva jornada positiva en el campeonato de divisiones inferiores.

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