Atlético Tucumán tuvo una jornada positiva ante Juventud Antoniana en el Torneo Regional Juvenil

Atlético Tucumán fue local de Juventud Antoniana en el estadio Ángel Pascual Sáez por la octava fecha del Torneo Regional Juvenil y tuvo una jornada positiva en las tres categorías formativas.
La actuación más contundente llegó en la categoría Sub 13, donde el "Decano" goleó 4-0 y ratificó su buen presente en el certamen.
En la Sub 15, en tanto, el encuentro fue mucho más parejo y terminó igualado 1-1, en un partido disputado de principio a fin entre ambos equipos.
La jornada se cerró con un nuevo festejo para los tucumanos. La Sub 17 se impuso por 3-2 en un duelo atractivo y de trámite cambiante para quedarse con los tres puntos.
De esta manera, Atlético cerró la octava fecha del Torneo Regional Juvenil con un saldo de dos victorias y un empate frente a Juventud Antoniana, sumando una nueva jornada positiva en el campeonato de divisiones inferiores.