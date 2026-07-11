EN VIVO: Argentina vence 1-0 a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026

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Seguí a la Selección en el Parque Avellaneda

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán habilitó este sábado un "Punto Mundialista" en el Parque Avellaneda, sobre avenida Mate de Luna y Asunción, frente al Monumento al Bicentenario, para que vecinos y turistas puedan seguir en pantalla gigante el partido de cuartos de final entre Argentina y Suiza por la Copa del Mundo.

Las actividades comenzaron a las 16 en la intersección de San Martín y Asunción, con la Feria de Artesanos, donde emprendedores locales exponen productos de diseño, textilería, marroquinería y artesanías, y la Feria Gourmet, con puestos de comidas regionales, postres y bebidas. También está disponible el puesto del Mega Eco Canje Mundial de Ambiente, donde se entregarán regalos a cambio de residuos reciclables, como papel, cartón, plástico, metal o vidrio, limpios y secos.

A partir de las 21, comenzará la transmisión de la previa del encuentro con sorteo de pelotas y camisetas. El partido arranca a las 22 y se podrá seguir desde zonas con mesas y sillas dispuestas para que el público pueda cenar y disfrutar cómodamente.