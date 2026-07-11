EN VIVO: Argentina vence 1-0 a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026

Gol de Argentina
Mac Allister se anticipó a todos de cabeza, tras un gran tiro de esquina de Messi desde el lado izquierdo, con comba hacia afuera. Argentina convirtió en su primer avance.
Primera aproximación de Argentina
Remate bloqueado a Mac Allister.
Comienza el partido
Argentina y Suiza ya juegan por los cuartos de final del Mundial 2026.
Los equipos ingresan al campo de juego
Los jugadores ya finalizaron el calentamiento
Ambos equipos aguardan en el vestuario el inicio del partido.
Argentina jugará con un brazalete negro en honor a Rattin
“Te invito a mi próximo infarto”: así vivieron los hinchas la previa de Argentina-Suiza
Maradona tomándose la presión, un mapa que mostraba a casi toda Latinoamérica alentando por Suiza y las publicaciones de la AFA resumieron las horas previas a los cuartos de final. Antes del partido, la ansiedad ya había tomado las redes.Ver más
Inglaterra espera al ganador
Los británicos derrotaron 2-1 a Noruega con un doblete de Jude Bellingham y aguardan por el vencedor de Argentina y Suiza.
Confirmado: la formación de Argentina para enfrentar a Suiza en el Mundial 2026
Lionel Scaloni eligió el "11" titular que buscará el pase a las semifinales de la Copa del Mundo.Ver más
Scaloni repite equipo
El DT eligió a Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.
Inglaterra o Noruega, el próximo rival de Suiza-Argentina
Con un doblete de Jude Bellingham, los ingleses derrotan 2-1 a los noruegos en tiempo suplementario.
Argentina va con a titular
#FIFAWorldCup— Selección Argentina (@Argentina) July 11, 2026
Territorio sagrado, esperando por sus protagonistas
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Historial entre Argentina y Suiza
El historial entre ambos registra un total de siete partidos disputados, con un balance favorable para el conjunto sudamericano, que se impuso en cinco ocasiones. El seleccionado europeo no ha logrado victorias hasta el momento, mientras que los dos compromisos restantes finalizaron en empate.
Manzambi, la figura de Suiza que no podrá jugar ante Argentina
El atacante de Friburgo (Alemania) presenta una lesión en la rodilla izquierda que arrastra desde el último entrenamiento previo al duelo de octavos ante Colombia, que tampoco pudo disputar.
Ante Bosnia, en apenas 19 minutos convirtió dos tantos y también le anotó a Canadá en el cierre del grupo B. Además, repartió dos asistencias.
Inglaterra o Noruega, el próximo rival de Suiza-Argentina
El equipo de Harry Kane iguala 1-1 con el seleccionado de Erling Haaland en 67'.
La revancha helvética
Argentina y Suiza se enfrentaron hace poco tiempo en una Copa del Mundo. Fue en los octavos de final de Brasil 2014, cuando el seleccionado nacional se impuso por 1-0 en tiempo suplementario, con gol de Ángel Di María. Esta noche, en Kansas, los europeos tendrán la oportunidad de redimirse y dar el golpe tras aquella dolorosa eliminación.
Gonzalo Montiel, el único con riesgo de perderse la semifinal
En caso de avanzar de ronda, el lateral derecho de River es el único amonestado en en plantel "albiceleste", y que no podría jugar el próximo partido en caso de recibir otra tarjeta de amarilla. El resto no corre peligro.
Scaloni mantiene dos dudas para definir el "11" titular
Las principales dudas aparecen en el lateral derecho y en la mitad de la cancha. Nahuel Molina y Gonzalo Montiel compiten por un lugar en la defensa, mientras que Alexis Mac Allister y Nicolás González son las alternativas para completar el mediocampo. Por el momento, Molina y Mac Allister correrían con una ligera ventaja, aunque Scaloni resolverá el equipo cerca del inicio del partido.
Así luce el estadio de Kansas
No importa la distancia, el sentimiento es el mismo— Selección Argentina (@Argentina) July 11, 2026
Así luce el estadio de Kansas City a horas de que ruede la pelota
El mundo se frena para ver a la #Scaloneta pic.twitter.com/y85YrScgQr
Seguí a la Selección en el Parque Avellaneda
La Municipalidad de San Miguel de Tucumán habilitó este sábado un "Punto Mundialista" en el Parque Avellaneda, sobre avenida Mate de Luna y Asunción, frente al Monumento al Bicentenario, para que vecinos y turistas puedan seguir en pantalla gigante el partido de cuartos de final entre Argentina y Suiza por la Copa del Mundo.
Las actividades comenzaron a las 16 en la intersección de San Martín y Asunción, con la Feria de Artesanos, donde emprendedores locales exponen productos de diseño, textilería, marroquinería y artesanías, y la Feria Gourmet, con puestos de comidas regionales, postres y bebidas. También está disponible el puesto del Mega Eco Canje Mundial de Ambiente, donde se entregarán regalos a cambio de residuos reciclables, como papel, cartón, plástico, metal o vidrio, limpios y secos.
A partir de las 21, comenzará la transmisión de la previa del encuentro con sorteo de pelotas y camisetas. El partido arranca a las 22 y se podrá seguir desde zonas con mesas y sillas dispuestas para que el público pueda cenar y disfrutar cómodamente.
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¿Qué se puede esperar de Suiza?
Suiza aparece como uno de esos equipos incómodos que rara vez regalan algo. Es ordenado, disciplinado y paciente; es de esos equipos que obligan a jugar bien para vencerlos.
No es un seleccionado obsesionado con tener la pelota, pero tampoco uno que renuncie a ella. Si encuentra espacios para construir desde atrás, lo hará; pero si el partido pide esperar y salir rápido, también le sienta cómodo. Esa capacidad para cambiar de registro durante los 90 minutos es una de sus principales fortalezas.
Será mucho más que un partido por un lugar entre los cuatro mejores del mundo; también será la posibilidad de descubrir si esta Argentina ya encontró su mejor versión. A las Copas del Mundo no siempre las ganan los equipos que mejor juegan durante un mes; muchas veces las terminan alzando aquellos que consiguen encontrar su mejor versión exactamente cuando el torneo empieza a exigirla.
Hora y TV
El partido se juega desde las 22 en el Kansas City Stadium. Televisan DSports, la TV Pública, Disney+, Telefé, TyC Sports, DSports y Paramount.
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Lo que tenés que saber
La argentina se enfrenta esta noche a su par de suiza, por las semifinales del Mundial 2026 , que se disputan en Estados Unidos, México y Canadá.