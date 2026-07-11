La desconocida faceta de Erling Haaland: el negocio millonario que construyó fuera del fútbol

Resumen para apurados
- En 2024, el futbolista Erling Haaland se asoció a la marca de gomitas de pelo KKNEKKI en Europa para expandir un negocio millonario basado en su propia imagen y consumo.
- Haaland invirtió tras ser cliente de la firma; luego lanzó una colección exclusiva agotada en dos semanas, expandiendo la marca a 6.000 tiendas y creciendo un 50% en Asia.
- El caso expone cómo los atletas de élite diversifican sus ingresos. Con inversiones en tecnología y ajedrez, Haaland proyecta ganancias de 80 millones de dólares para 2026.
La melena rubia de Erling Haaland es casi tan reconocible como sus goles. El delantero noruego suele disputar cada partido con el pelo perfectamente atado y las gomitas que utiliza se convirtieron en una parte característica de su imagen. Sin embargo, detrás de ese simple accesorio existe un peculiar negocio millonario en el que el goleador decidió involucrarse personalmente.
En 2024, Haaland se convirtió en accionista minoritario de KKNEKKI, la marca encargada de fabricar las bandas elásticas que utiliza dentro de la cancha. El noruego ya era cliente de la empresa y decidió invertir después de comprobar la calidad de sus productos. "Yo mismo he usado KKNEKKI durante varios años y es la mejor gomita para el pelo del mundo", explicó el delantero al revelar los motivos de su apuesta.
El impacto de la figura del goleador fue inmediato. La marca vendió más de 10 millones de gomitas durante el último año, amplió su presencia a más de 6.000 tiendas en Europa y aumentó un 50% sus ingresos en Asia. Haaland incluso lanzó una colección exclusiva de ocho modelos inspirados en los clubes de su carrera, la selección de Noruega y distintos momentos de su vida. La edición limitada se agotó en menos de dos semanas.
La faceta empresarial de Haaland
Las gomitas, sin embargo, son apenas una parte de sus inversiones. El atacante también apostó por Hyperice, una compañía especializada en tecnología para la recuperación muscular de deportistas de alto rendimiento, y por el circuito internacional Total Chess World Championship Tour. Según Forbes, Haaland se ubica entre los atletas mejor pagados del planeta, con ingresos estimados en 80 millones de dólares durante 2026.