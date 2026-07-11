La desconocida faceta de Erling Haaland: el negocio millonario que construyó fuera del fútbol

El impacto de la figura del goleador fue inmediato. La marca vendió más de 10 millones de gomitas durante el último año, amplió su presencia a más de 6.000 tiendas en Europa y aumentó un 50% sus ingresos en Asia. Haaland incluso lanzó una colección exclusiva de ocho modelos inspirados en los clubes de su carrera, la selección de Noruega y distintos momentos de su vida. La edición limitada se agotó en menos de dos semanas.