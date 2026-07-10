El tucumano que preparó a Kansas, el ugandés que canta cumbia y una despedida de soltera: historias del sexto banderazo en Estados Unidos

El que lo dice tiene el acento cambiado por los años, pero alcanza con escucharlo unos segundos para entender de dónde viene. Se llama Nicolás Bonetto, nació en Tucumán, vive desde hace casi cuatro décadas en Estados Unidos y hoy trabaja como ingeniero de la ciudad de Kansas. Mientras miles de argentinos llegaron para ver el Mundial, él siente exactamente lo contrario.