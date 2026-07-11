Viajó al Mundial sin entrada, terminó en un palco VIP y se sacó fotos con casi toda la Selección argentina

El joven aseguró que el encuentro con los jugadores se extendió durante casi una hora y que le costó irse del lugar. “No me quería ir más. Fue una sensación inexplicable, muy difícil de expresar con palabras. Sin dudas fue uno de los mejores días de mi vida”, confesó. Por último, decidió tomar la voz por todos los argentinos: “Lo que más les decía eran palabras de agradecimiento por la felicidad que nos regalan. Todos pasamos situaciones difíciles, pero cuando ellos salen a jugar todo pasa a ser secundario. Son muy importantes para mí”, sostuvo.