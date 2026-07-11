Viajó al Mundial sin entrada, terminó en un palco VIP y se sacó fotos con casi toda la Selección argentina

Resumen para apurados
- Un hincha argentino sin entrada logró ingresar a un palco VIP en Atlanta y se fotografió con la Selección tras ganarle a Egipto en el Mundial 2026 por el pase a cuartos.
- Consiguió pases VIP a último momento y vio la agónica remontada del equipo. Al finalizar, aprovechó la cercanía del sector con el plantel para hablar y fotografiarse con ellos.
- El encuentro destaca la cercanía y humildad del plantel con sus seguidores, fortaleciendo el apoyo de la hinchada de cara a los cuartos de final del certamen mundialista.
Desde la transmisión televisiva podía verse a los jugadores rompiendo el perímetro del estadio para llegar hasta las butacas exclusivas. Pidieron que el acceso se abriera y allí, sus familias, apenas recuperando el aliento tras el infartante triunfo de Argentina contra Egipto, les devolvieron un reconfortante abrazo. En ese escenario de celebraciones íntimas estaba Nacho, quien 90 minutos antes no sabía si iba a poder siquiera entrar al estadio y mucho menos se imaginaba que se llevaría una buena charla y casi una decena de selfies con los campeones del mundo.
Nacho, un joven argentino de 23 años, viajó a Estados Unidos para vivir la vivencia del Mundial, que ya contemplaba los ánimos callejeros, el tinte visual albiceleste y las celebraciones entre connacionales y sus amigos. Pero el destino tenía un condimento más preparado, si es que no fue un plato principal sorpresa: asistir a uno de los mejores partidos del certamen global hasta ahora e inmortalizar el momento luego con una foto con cada uno de los jugadores de la Selección.
Una entrada milagrosa sobre la hora
Nacho y sus amigos llegaron a Estados Unidos sin tickets para ver la disputa entre Argentina contra Egipto, solo con la esperanza de encontrar un acceso aunque el cronómetro ya haya empezado a correr. Y así fue. “Estuvimos hasta el último momento esperando que salga todo bien. Pudimos conseguir entradas para los que viajamos a Atlanta y fue una fiesta desde el primer momento”, recordó.
Allí dentro sucedió la historia conocida por todos. La Argentina afuera del mundial por 78 minutos, una remontada insospechada y el avance a los cuartos de final entre aliento cortado y con los pellizcos suficientes para creer que todo eso estaba sucediendo. “Fue un partido para el infarto. En el minuto 75 estábamos afuera y después vivimos esos 14 o 15 minutos que son inexplicables. Estábamos muertos y volvimos a tocar el cielo con las manos”, describió.
En el lugar y el momento indicados
Aunque sufrió una pequeña experiencia cardíaca, el joven de 23 años disfrutó todo el partido desde los asientos exclusivos, algo que tampoco estaba en los planes. Según contó al medio TN, las entradas que Nacho consiguió terminaron siendo un VIP, por lo que vio todo el encuentro detrás del banco de suplentes.
Y a veces, sin intención de nuestra parte, tomamos senderos que nos llevan al mejor desenlace. El protagonista estuvo en el tiempo y el lugar correctos, y los vientos mundialistas jugaron a su favor. Decidió quedarse unos minutos más en el estadio y así vio cómo los jugadores que se acercaban a saludar a sus familiares quedaron cerca de él. Entonces, tuvo la oportunidad de acercarse al plantel y compartir un instante inolvidable con los campeones del mundo.
Mano a mano con los campeones
“Me pude sacar fotos con Julián, Enzo, Montiel, el Dibu, Otamendi, Mac Allister, Lautaro, Tagliafico, Almada, Simeone, el Flaco López, Palacios, Senesi y Barco. La verdad es que fue con casi todos. Me faltó volver a sacarme con Messi, el mejor de todos los tiempos”, relató al medio citado.
Pero el encuentro no quedó solo en apariencias ya que también pudo intercambiar algunas palabras con varios futbolistas. El que más lo marcó fue Julián Álvarez. “Pude hablar un rato más que todo con Julián, que para mí es el mejor nueve que tuvo Argentina en toda la historia. Pero conversé un poco con todos, siempre respetando el momento que estaban viviendo con sus familias”, explicó.
Un agradecimiento eterno
Nacho destacó especialmente la actitud del plantel después de una noche cargada de emociones. “Déjame destacar la humildad de todos. Son increíbles. Se los veía muy felices y eso me dio mucha confianza para todo lo que viene. La alegría de ellos es la alegría nuestra”, afirmó.
El joven aseguró que el encuentro con los jugadores se extendió durante casi una hora y que le costó irse del lugar. “No me quería ir más. Fue una sensación inexplicable, muy difícil de expresar con palabras. Sin dudas fue uno de los mejores días de mi vida”, confesó. Por último, decidió tomar la voz por todos los argentinos: “Lo que más les decía eran palabras de agradecimiento por la felicidad que nos regalan. Todos pasamos situaciones difíciles, pero cuando ellos salen a jugar todo pasa a ser secundario. Son muy importantes para mí”, sostuvo.