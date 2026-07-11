Mundial 2026

Conmoción en el fútbol: murió Jayden Adams a los 25 años tras disputar el Mundial 2026

El mediocampista del Mamelodi Sundowns y de la Selección de Sudáfrica había participado recientemente en la Copa del Mundo. Hasta el momento, no se informó oficialmente la causa de su fallecimiento.

Murió Jayden Adams, el futbolista sudafricano que jugó el Mundial 2026
Murió Jayden Adams, el futbolista sudafricano que jugó el Mundial 2026
Por Mercedes Mosca Hace 11 Min

Resumen para apurados

  • El futbolista sudafricano Jayden Adams, de 25 años, falleció recientemente tras disputar el Mundial 2026, sin que se revelaran aún las causas oficiales de su deceso.
  • El mediocampista del Mamelodi Sundowns venía de representar a su país en la Copa del Mundo. Su familia confirmó la pérdida y solicitó privacidad en este difícil momento.
  • La muerte de Adams conmociona al fútbol internacional, que pierde a una de las jóvenes promesas con mayor proyección del continente africano de cara al futuro.
Resumen generado con IA

El fútbol internacional atraviesa horas de conmoción tras conocerse la muerte de Jayden Adams, mediocampista del Mamelodi Sundowns y de la Selección de Sudáfrica, quien falleció a los 25 años. El jugador había representado a su país en el Mundial 2026 y era considerado una de las jóvenes promesas del fútbol sudafricano.

Por el momento, las circunstancias de su fallecimiento no fueron informadas oficialmente. Tanto sus representantes como su familia confirmaron la noticia, aunque optaron por no brindar detalles sobre lo ocurrido.

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Mientras tanto, el Mamelodi Sundowns mantiene silencio institucional y la Confederación Africana de Fútbol (CAF) fue una de las pocas entidades que se expresó públicamente para lamentar el fallecimiento del futbolista.

El dolor de la familia tras la muerte de Jayden Adams

Tras conocerse la noticia, Brendine Johnson, un familiar cercano del jugador, transmitió el impacto que atraviesa el entorno de Adams y pidió respeto por el difícil momento que vive la familia.

"En este momento, las cosas aún están muy recientes. La familia no querría que la contactaran ahora mismo, no podrían responder a nadie. Esta pérdida nos ha destrozado a todos, justo después de regresar del Mundial y luego recibir esta noticia", expresó.

Johnson también recordó una de las últimas conversaciones que mantuvo con el futbolista y aseguró que regresó del Mundial con entusiasmo por los desafíos que tenía por delante. "El chico estaba muy positivo sobre volver, y poder regresar después del Mundial y ser campeón de la CAF, sabiendo lo que le espera, estaba preparado", señaló.

Además, reiteró el pedido de preservar la intimidad de los allegados. "Pedimos que se respete la privacidad de la familia. Nadie esperaba esto", manifestó.

Qué se sabe sobre las causas de la muerte

Hasta el momento, no existe información oficial sobre la causa del fallecimiento de Jayden Adams. Si bien comenzaron a circular distintas versiones en el ámbito futbolístico y en redes sociales, el entorno del jugador evitó hacer comentarios al respecto y pidió no difundir especulaciones hasta que se conozcan datos confirmados.

La noticia generó un fuerte impacto debido al presente deportivo que atravesaba el mediocampista. Después de destacarse en el Stellenbosch FC, había dado el salto al Mamelodi Sundowns, donde consolidó su carrera y logró ganarse un lugar en la Selección de Sudáfrica.

Su participación en el Mundial 2026 había reforzado su proyección internacional y lo ubicaba como uno de los futbolistas con mayor futuro dentro del fútbol de su país.

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