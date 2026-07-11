Confirmado: la formación de Argentina para enfrentar a Suiza en el Mundial 2026

Puertas adentro, el cuerpo técnico quedó conforme con el rendimiento del equipo en el último partido. Más allá de haber estado en desventaja durante gran parte del encuentro, la evaluación fue positiva: entienden que Argentina controló el desarrollo, generó las mejores situaciones y que los inconvenientes pasaron por algunos desajustes defensivos y la falta de eficacia en la definición.