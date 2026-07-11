Mundial 2026

Confirmado: la formación de Argentina para enfrentar a Suiza en el Mundial 2026

Lionel Scaloni eligió el "11" titular que buscará el pase a las semifinales de la Copa del Mundo.

EL 11 DEFINIDO. La Selección argentina confirmó su formación titular para enfrentar a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026.
EL "11" DEFINIDO. La Selección argentina confirmó su formación titular para enfrentar a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Lionel Scaloni confirmó la formación de Argentina para enfrentar hoy a Suiza a las 22:00 en Kansas, por los cuartos de final del Mundial 2026 buscando el pase a semifinales.
  • El DT decidió mantener la estructura titular utilizada en la agónica victoria ante Egipto, conforme con el juego y buscando corregir desajustes defensivos y de definición.
  • Este partido definirá un semifinalista del Mundial frente a un rival suizo calificado como duro y físico, marcando el rumbo de la Albiceleste en la fase decisiva de la Copa.
Resumen generado con IA

La Selección argentina ya definió el equipo con el que enfrentará desde las 22, a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026: en Kansas, Lionel Scaloni apostará por sostener la estructura que utilizó en la agónica victoria frente a Egipto.

Puertas adentro, el cuerpo técnico quedó conforme con el rendimiento del equipo en el último partido. Más allá de haber estado en desventaja durante gran parte del encuentro, la evaluación fue positiva: entienden que Argentina controló el desarrollo, generó las mejores situaciones y que los inconvenientes pasaron por algunos desajustes defensivos y la falta de eficacia en la definición.

Formación de Argentina-Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026

De esta manera, la formación de Argentina es: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes y Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.

La "Albiceleste" buscará un lugar en los cuartos de final frente a una Suiza que, según la mirada del cuerpo técnico argentino, es un rival "duro, físico y con calidad", por lo que se espera un partido exigente desde el primer minuto.

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