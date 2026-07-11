Fue delantero, no siguió los pasos de su padre y brilla en los penales: quién es el arquero de Suiza

La salida de Yann Sommer de la selección suiza en 2024 terminó de abrirle las puertas de la titularidad y Kobel respondió con números contundentes: apenas recibió dos goles durante las Eliminatorias y acumuló cuatro partidos consecutivos con el arco invicto. Ahora, después de convertirse en héroe frente a Colombia, tendrá delante a Lionel Messi y a una selección argentina que viene de marcar tres goles para remontar ante Egipto. Será otra prueba para el arquero que, desde aquella improvisada aparición bajo los tres palos, construyó una carrera que lo llevó a convertirse en una de las grandes figuras de Suiza.