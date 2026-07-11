Copa del Mundo

Fue delantero, no siguió los pasos de su padre y brilla en los penales: quién es el arquero de Suiza

Gregor Kobel, figura en la clasificación ante Colombia, llegó al arco casi por casualidad y construyó una carrera que lo llevó a convertirse en una de las figuras de Suiza.

MURALLA. Gregor Kobel fue figura en la clasificación de Suiza ante Colombia y aparece como uno de los principales obstáculos de la selección argentina en los cuartos de final.
MURALLA. Gregor Kobel fue figura en la clasificación de Suiza ante Colombia y aparece como uno de los principales obstáculos de la selección argentina en los cuartos de final.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El arquero Gregor Kobel será el gran obstáculo de Argentina este sábado en los cuartos de final del Mundial, tras brillar en la clasificación de Suiza frente a Colombia.
  • Exdelantero e hijo de un hockista, Kobel llegó al arco por azar. Hoy se luce en el Borussia Dortmund y asumió la titularidad de Suiza tras el retiro de Yann Sommer.
  • El duelo ante la Selección de Messi medirá el gran nivel de Kobel, consolidado como figura de Suiza y cuyo rendimiento ya despierta el interés de grandes clubes de Europa.
Resumen generado con IA

La selección argentina tendrá esta noche un obstáculo de peso en su búsqueda de las semifinales del Mundial. Gregor Kobel, arquero de Suiza, llega al duelo de cuartos de final con la confianza en alza después de ser protagonista en la clasificación frente a Colombia. El futbolista mantuvo su arco invicto durante 120 minutos y luego fue determinante en la definición por penales que terminó 4-3 a favor del conjunto helvético.

Su presente no sorprende en Europa. Durante la temporada 2025/26, Kobel disputó los 47 partidos de Borussia Dortmund entre Bundesliga, copa y Champions League, consiguió 15 vallas invictas y contuvo el 72,4% de los remates que recibió. Su rendimiento despertó el interés de Manchester United y Chelsea, aunque el club alemán avanzó en las negociaciones para renovar su contrato y asegurar la continuidad de una de sus principales figuras.

La historia del arquero de 28 años comenzó casi por casualidad. Hijo de Peter Kobel, exjugador profesional de hockey sobre hielo, inició su carrera como delantero en FC Seefeld. Sin embargo, su altura llevó a que un entrenador lo colocara bajo los tres palos ante la ausencia del arquero titular. Aquella decisión cambió su camino. Luego pasó por Grasshopper, Hoffenheim, Augsburg y Stuttgart hasta que Borussia Dortmund pagó 15 millones de euros por su pase en 2021.

La preparación detrás de una de las figuras de Suiza

Una de las claves de Kobel está en el trabajo mental. El suizo recurre habitualmente a especialistas para gestionar la presión y dejar rápidamente atrás los errores. "Como portero, nunca sabes cuándo te van a necesitar. Por eso tienes que estar preparado en todo momento", explicó. Su método también incluye un estricto cuidado físico basado en el descanso, la fisioterapia, ejercicios de movilidad, sauna y baños de hielo. "Creo que tienes que hacer al menos tanto fuera del campo como dentro", agregó.

La salida de Yann Sommer de la selección suiza en 2024 terminó de abrirle las puertas de la titularidad y Kobel respondió con números contundentes: apenas recibió dos goles durante las Eliminatorias y acumuló cuatro partidos consecutivos con el arco invicto. Ahora, después de convertirse en héroe frente a Colombia, tendrá delante a Lionel Messi y a una selección argentina que viene de marcar tres goles para remontar ante Egipto. Será otra prueba para el arquero que, desde aquella improvisada aparición bajo los tres palos, construyó una carrera que lo llevó a convertirse en una de las grandes figuras de Suiza.

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