“Te invito a mi próximo infarto”: así vivieron los hinchas la previa de Argentina-Suiza

Todos en contra de Argentina

La ansiedad también encontró lugar para el humor. En X comenzó a circular un mapa de América Latina en el que casi todos los países aparecían representados con la bandera de Suiza, mientras que Argentina conservaba la celeste y blanca. La imagen desató una catarata de comentarios entre quienes se lo tomaron como una broma y quienes respondieron recordando que, a esa altura del torneo, el campeón siempre se convierte en el rival de todos.