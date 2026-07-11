“Te invito a mi próximo infarto”: así vivieron los hinchas la previa de Argentina-Suiza
Maradona tomándose la presión, un mapa que mostraba a casi toda Latinoamérica alentando por Suiza y las publicaciones de la AFA resumieron las horas previas a los cuartos de final. Antes del partido, la ansiedad ya había tomado las redes.
Resumen para apurados
- Hinchas argentinos expresaron extrema ansiedad en redes sociales antes del partido contra Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 en Kansas City para lidiar con los nervios.
- La previa se viralizó con memes de Maradona tomándose la presión, bromas sobre el apoyo de Latinoamérica a Suiza y la difusión de diversas cábalas y rituales de los fanáticos.
- Este fenómeno expone cómo las plataformas digitales consolidan la cultura del fútbol, transformando la tensión deportiva en un ritual colectivo y un espectáculo en sí mismo.
Cuando todavía faltaban unas horas para que la pelota empezara a rodar en Kansas City, el partido ya se estaba jugando en otro lado: las redes sociales. La ansiedad, los nervios y las cábalas invadieron X, Instagram y TikTok en la previa del cruce entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026.
La dura previa del partido Argentina-Suiza
Una de las imágenes más compartidas fue una vieja fotografía de Diego Maradona tomándose la presión arterial. El texto la actualizaba para la ocasión: "Todos los argentinos en el partido de hoy". En cuestión de minutos, el meme volvió a convertirse en el reflejo perfecto de una sensación repetida en cada Mundial: la certeza de que ningún partido de la Selección se vive sin sufrir.
Otro posteo que se viralizó resumía el estado de ánimo con apenas una frase y una invitación: "Te invito a mi próximo infarto". Debajo aparecía el escudo argentino, la instancia de cuartos de final y el horario del encuentro. Miles de usuarios compartieron la publicación y la acompañaron con mensajes sobre cábalas, promesas y el miedo lógico que despierta cada partido decisivo.
Todos en contra de Argentina
La ansiedad también encontró lugar para el humor. En X comenzó a circular un mapa de América Latina en el que casi todos los países aparecían representados con la bandera de Suiza, mientras que Argentina conservaba la celeste y blanca. La imagen desató una catarata de comentarios entre quienes se lo tomaron como una broma y quienes respondieron recordando que, a esa altura del torneo, el campeón siempre se convierte en el rival de todos.
Las redes de la Selección Argentina
Desde la cuenta oficial de la Selección Argentina eligieron otro tono. A pocas horas del partido publicaron imágenes del estadio completamente listo para recibir el encuentro. "No importa la distancia, el sentimiento es el mismo", escribieron junto a una fotografía de las tribunas de Kansas City cubiertas de celeste y blanco. Más tarde llegó otro mensaje: "Territorio sagrado, esperando por sus protagonistas".
Mientras tanto, los hinchas hacían su propio partido desde distintos rincones del mundo. Algunos mostraban reuniones familiares, otros compartían fotos de asados, camisetas y altares improvisados con velas, estampitas y fotos de Maradona y Messi. Tampoco faltaron quienes confesaron que cambiarían de lugar en el sillón, apagarían el televisor unos segundos o repetirían exactamente las mismas rutinas que habían acompañado las victorias anteriores.
Como ocurre desde hace años, la previa de un partido de la Selección volvió a demostrar que el Mundial también se juega en las pantallas. Mucho antes del pitazo inicial, las redes ya habían hecho lo suyo: transformaron la ansiedad colectiva en memes, bromas, supersticiones y mensajes de aliento para una Selección que, una vez más, tenía a todo un país pendiente de noventa minutos.