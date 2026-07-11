“Estaré siempre agradecida”: el dato íntimo que reveló Shakira sobre su relación con Kylian Mbappé

La creadora de Dai Dai, el himno del Mundial de Fútbol de 2026, utilizó su cuenta de Instagram para agradecer al 10 de Francia en la previa del partido ante Marruecos donde la Selección africana quedó eliminada en un 2-0 que aseguró el pase de Les Bleus a la semifinal. En el video, Shakira se encuentra dentro de un vehículo camino al estadio de Foxborough y pronto atina a contar un dato curioso sobre uno de los participantes del evento.