“Estaré siempre agradecida”: el dato íntimo que reveló Shakira sobre su relación con Kylian Mbappé

Resumen para apurados
- Shakira agradeció a Kylian Mbappé antes del duelo Francia-Marruecos por haber sido el primer futbolista en aceptar participar en 'Dai Dai', el himno oficial del Mundial 2026.
- La revelación se hizo vía Instagram rumbo al Gillette Stadium. El videoclip oficial de la canción reúne a otras grandes figuras del fútbol mundial, como Lionel Messi.
- Este regreso musical consolida a la artista colombiana como el máximo referente cultural en la historia de los mundiales, tras sus exitosos antecedentes en 2006, 2010 y 2014.
Shakira no solo fue una de las espectadoras destacadas de la tribuna del Gillette Stadium en el partido de Francia contra Marruecos, sino que además fue quien envió un mensaje especial a uno de los máximos goleadores de la Copa Mundial y del resto de torneos del globo, Kylian Mbappé. La cantante ícono de los mundiales utilizó sus redes sociales para agradecer al jugador minutos antes del comienzo de la disputa.
La creadora de Dai Dai, el himno del Mundial de Fútbol de 2026, utilizó su cuenta de Instagram para agradecer al 10 de Francia en la previa del partido ante Marruecos donde la Selección africana quedó eliminada en un 2-0 que aseguró el pase de Les Bleus a la semifinal. En el video, Shakira se encuentra dentro de un vehículo camino al estadio de Foxborough y pronto atina a contar un dato curioso sobre uno de los participantes del evento.
El dato curioso camino a la cancha que contó Shakira
“Estamos yendo al partido de Francia contra Marruecos, va a ser muy emocionante”, comienza relatando la artista quien se muestra alegre frente a la cámara. Luego cambia el tono para introducir un “dato curioso” sobre su vínculo con uno de los jugadores. “¿Sabían que el primer jugador que aceptó participar en el video de Dai Dai fue Mbappé?”, contó la estrella colombiana.
Por último, agregó su especial cariño ante la participación sin miramientos del francés y su predisposición: “Kylian, estaré siempre agradecida con vos. Muchas gracias”, sentenció la intérprete quien, además de enviar un sentido mensaje al delantero, reveló los entretelones de la realización del videoclip del himno oficial del certamen que interpreta junto al cantante nigeriano Burna Boy, y se convirtió nuevamente en una de las figuras culturales del torneo.
El regreso de un ícono de las Copas del Mundo
Dai Dai fue elegido como himno oficial de la Copa Mundial de Fútbol, acompañando todas las transmisiones y eventos, consolidando a la artista colombiana como un ícono global, vinculada nuevamente al fútbol tras su memorable éxito "Waka Waka" en Sudáfrica 2010.
El videoclip oficial del tema del 2026 fue estrenado el 23 de mayo y en él aparecen algunas de las máximas estrellas del fútbol mientras que Shakira volvió a convertirse en la voz de la Copa del Mundo, tal como ocurrió en ediciones pasadas, como lo fue en Alemania 2006 con 'Hips Don't Lie', Sudáfrica 2010 con 'Waka Waka' y Brasil 2014 con 'La La La'.
Los países anfitriones fueron representados por una de sus estrellas, como Alphonso Davies, Christian Pulisic y Santiago Giménez. Al listado también se agregan Harry Kane, Luis Díaz, Vinicius Junior, Takefusa Kubo, Jamal Musiala, Rodri Hernández, Erling Haaland, Lionel Messi y, por supuesto, uno de los favoritos de la cantante, Kylian Mbappé.