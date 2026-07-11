Jürgen Klopp, a un paso de asumir como entrenador de Alemania tras el fracaso en el Mundial 2026

La selección de Alemania está muy cerca de iniciar una nueva etapa. Luego de la temprana eliminación en los 16avos de final del Mundial 2026 y de la salida de Julian Nagelsmann, la Federación Alemana de Fútbol (DFB) confirmó que alcanzó un principio de acuerdo con Jürgen Klopp para que se convierta en el próximo entrenador de la “Mannschaft”.