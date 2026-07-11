Copa del Mundo

Jürgen Klopp, a un paso de asumir como entrenador de Alemania tras el fracaso en el Mundial 2026

Tras la eliminación en los 16avos de final del Mundial 2026, la Federación Alemana confirmó que alcanzó un principio de acuerdo con el exentrenador de Liverpool.

Jürgen Klopp, a un paso de asumir como entrenador de Alemania.
Jürgen Klopp, a un paso de asumir como entrenador de Alemania.
11 Julio 2026

Resumen para apurados

  • La Federación Alemana acordó con Jürgen Klopp para que sea el nuevo DT de la selección, tras la salida de Julian Nagelsmann por la temprana eliminación en el Mundial 2026.
  • La DFB se reunió con Klopp en Nueva York y busca destrabar su contrato con Red Bull. El DT ex-Liverpool llega para revertir las crisis sufridas en los Mundiales 2018, 2022 y 2026.
  • De concretarse, Klopp tendrá el desafío de reconstruir una potencia herida y devolverla a los primeros planos del fútbol mundial antes de las Eliminatorias para el Mundial 2030.
Resumen generado con IA

La selección de Alemania está muy cerca de iniciar una nueva etapa. Luego de la temprana eliminación en los 16avos de final del Mundial 2026 y de la salida de Julian Nagelsmann, la Federación Alemana de Fútbol (DFB) confirmó que alcanzó un principio de acuerdo con Jürgen Klopp para que se convierta en el próximo entrenador de la “Mannschaft”.

El presidente de la DFB, Bernd Neuendorf, y el vicepresidente, Hans-Joachim Watzke, se reunieron con el entrenador en Nueva York y calificaron el encuentro como “muy constructivo”. Según informó la federación en un comunicado oficial, ambas partes acordaron “los puntos clave de un posible contrato”, un paso decisivo para concretar el desembarco del técnico de 59 años.

Aunque todavía restan algunos detalles por resolver, las conversaciones continuarán la próxima semana. El principal obstáculo pasa por la situación contractual de Klopp con Red Bull, donde actualmente se desempeña como director global de Fútbol. La DFB se mostró optimista y aseguró que confía en cerrar satisfactoriamente las negociaciones una vez resuelta esa cuestión.

La posible llegada de Klopp representa un golpe de efecto para una selección que atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente. Alemania quedó eliminada en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, un resultado que precipitó la renuncia de Nagelsmann y profundizó una crisis deportiva que ya incluía las tempranas despedidas en Rusia 2018 y Qatar 2022.

Si finalmente se concreta su incorporación, Klopp asumirá el desafío de devolver a Alemania al lugar de privilegio que ocupó durante décadas en el fútbol internacional.

El entrenador dejó Liverpool en 2024 después de ocho temporadas inolvidables, en las que conquistó la Liga de Campeones, la Premier League, la Copa Mundial de Clubes, la Supercopa de Europa, dos Copas de la Liga y una FA Cup, además de transformar al equipo inglés en uno de los más competitivos del mundo.

Su estilo de juego intenso, su capacidad para construir grupos sólidos y su liderazgo lo convierten en una de las grandes apuestas de la DFB para iniciar un nuevo ciclo.

De concretarse el acuerdo, Klopp tendrá poco tiempo para trabajar antes del inicio de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030. El objetivo será claro: reconstruir una selección golpeada por los últimos resultados y devolverla al nivel que históricamente la convirtió en una de las grandes potencias del fútbol mundial.

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