Noruega reclamó ante la FIFA por una polémica con la cámara spider, pero Inglaterra avanzó a semifinales

La jugada ocurrió en el segundo minuto de descuento del primer tiempo. Tras un saque largo del arquero Örjan Nyland, las imágenes de la transmisión parecieron mostrar un cambio de trayectoria en el balón antes de que Inglaterra recuperara la posesión y Bellingham marcara el empate. De inmediato, Erling Haaland, Nyland y el entrenador Stale Solbakken protestaron ante el árbitro francés Clément Turpin, aunque el VAR no revisó la acción.