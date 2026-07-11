Inglaterra venció a Noruega en el alargue y está en las semis del Mundial 2026

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El historial

Inglaterra domina el historial general frente a Noruega con 7 victorias, 3 empates y 2 derrotas en12 enfrentamientos. A pesar de esta clara superioridad, si se cuentan solo los partidos oficiales, los números favorecen a los nórdicos, con 2 triunfos, un empate y una derrota. El partido más recordado se dio en las Eliminatorias hacia el Mundial de 1994, donde los noruegos vencieron a los ingleses en Oslo; algunas fechas más tarde, el grupo clasificatorio quedó quedó con Noruega como líder, dándole el pasaje a su primera Copa del Mundo desde 1938, mientras que Inglaterra quedó tercero y se quedó sin mundial.