Mundial 2026

Inglaterra venció a Noruega en el alargue y está en las semis del Mundial 2026

HÉROE. Bellingham hizo los dos goles de Inglaterra.
HÉROE. Bellingham hizo los dos goles de Inglaterra. @England

Schjelderup abrió el marcador para los nórdicos, pero Bellingham empató para los ingleses. En tiempo suplementario, el volante del Real Madrid volvió a aparecer para darle la victoria a los ingleses, que ya esperan por Argentina o Suiza.

Hace 2 Hs
20:52 hs

Inglaterra se metió en semis y espera por Argentina o Suiza

El equipo de Tomas Tuchel derrotó en el alargue a Noruega por 2-1, con un doblete de Jude Bellingham. Andreas Schjelderup había puesto en ventaja a los nórdicos.

20:50 hs

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20:47 hs

Final del suplementario

Noruega 1 - Inglaterra 2

20:44 hs

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20:42 hs

11' STE: amonestado Ajer en Noruega

20:35 hs

5' STE: cambio en Inglaterra

Se retira Bellingham, ingresa Burn.

20:30 hs

Comenzó el segundo tiempo extra

20:29 hs

Cambio en Noruega

Se retira Haaland, ingresa Larsen.

20:26 hs

Final del primer tiempo extra

Por ahora, Inglaterra se mete en la cuarta semifinal de su historia.

20:11 hs

3' PTE: gol de Inglaterra

Jude Bellingham anota su doblete y le da la ventaja a Inglaterra.

20:10 hs

2' PTE: cambio en Noruega

Ingresa Ostigard, se retira Heggem.

20:07 hs

Comenzó el tiempo suplementario

Noruega 1 - Inglaterra 1

20:01 hs

Final del partido: habrá alargue

Noruega e Inglaterra no se sacaron ventajas en el segundo tiempo.

Noruega 1 - Inglaterra 1

19:52 hs

44' ST: cambio en Noruega

Se retira Wolfe, ingresa Holmgren.

19:51 hs

44' ST: cambio en Inglaterra

Se retira Konsa, ingresa Rogers.

19:48 hs

40' ST: cambio en Inglaterra

Ingresa Spence, se retira O'Reilly.

19:39 hs

31' ST: se salva Inglaterra

El travesaño le negó el gol a Noruega, que es mucho mejor en el segundo tiempo.

Noruega 1 - Inglaterra 1

19:34 hs

26' ST: cambio en Inglaterra

Ingresa Reece James, se retira Anthony Gordon.

19:30 hs

23' ST: pausa de hidratación

19:30 hs

22' ST: cambios en Noruega

Ingresan Bobb y Nusa, se retiran Sorloth y Schjelderup.

19:22 hs

15' ST: cambio en Noruega

Se retira Ryerson, ingresa Aursnes.

19:17 hs

9' ST: gol anulado a Noruega

Heggem volvía a adelantar a los nórdicos pero el VAR anuló la jugada por falta de Haaland.

19:08 hs

Comenzó el segundo tiempo

Noruega 1 - Inglaterra 1

19:07 hs

Cambios en Inglaterra

Ingresan Eze y Saka, se retiran Madueke y Rice.

19:05 hs

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18:51 hs

Final del primer tiempo

El partido se abrió en los últimos minutos. Harry Kane había marcado el segundo para los ingleses picándola ante la salida del arquero, pero estaba en offside.

Noruega 1 - Inglaterra 1

18:48 hs

46' PT: gol de Inglaterra

Jude Bellingham aparece para rescatar a los ingleses en su peor momento. 

Noruega 1 - Inglaterra 1 

18:42 hs

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18:38 hs

35' PT: gol de Noruega

Schjelderup sacó un bombazo de derecha para poner el 1-0 en unas de las primeras aproximaciones para Noruega.

18:34 hs

32' PT:

Inglaterra sigue dominando la pelota, pero no logra perforar la defensa noruega.

18:33 hs

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18:25 hs

23' PT: pausa de hidratación

Hasta el momento el partido es un monólogo inglés. Noruega está con todos los jugadores en su campo, totalmente replegado. Cuando Inglaterra comenzaba a incomodar a la defensa noruega le cortaron el ritmo con la pausa.

18:19 hs

16' PT: Inglaterra domina pero sin peligro

El equipo de Tomas Tuchel maneja la pelota y se para en campo rival, pero aún no generó situaciones claras. Noruega, por ahora solo un intento aislado de contraataque que no tuvo éxito.

18:04 hs

Jugadores en capilla

Jude Bellingham, Declan Rice, Marc Guéhi y Nico O'Reilly se perderán la semifinal si son amonestados hoy e Inglaterra avanza. En Noruega el único en esa situación es Antonio Nusa.

18:01 hs

Comenzó el partido

Noruega 0 - Inglaterra 0

17:53 hs

Suenan los himnos en Miami

17:36 hs

El historial

Inglaterra domina el historial general frente a Noruega con 7 victorias, 3 empates y 2 derrotas en12 enfrentamientos. A pesar de esta clara superioridad, si se cuentan solo los partidos oficiales, los números favorecen a los nórdicos, con 2 triunfos, un empate y una derrota. El partido más recordado se dio en las Eliminatorias hacia el Mundial de 1994, donde los noruegos vencieron a los ingleses en Oslo; algunas fechas más tarde, el grupo clasificatorio quedó quedó con Noruega como líder, dándole el pasaje a su primera Copa del Mundo desde 1938, mientras que Inglaterra quedó tercero y se quedó sin mundial.

17:26 hs

Así forma Noruega

17:25 hs

Así forma Inglaterra

14:17 hs

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Lo que tenés que saber

Inglaterra y Noruega juegan el tercer duelo de los cuartos de final del Mundial 2026. Los ingleses buscan llegar a la cuarta semifinal de su historia, mientras que los nórdicos van por su debut en esa instancia, en su cuarta participación mundialista.

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