Sueldos millonarios en Vaca Muerta: cuánto gana un operario, un ingeniero y un gerente petrolero en 2026

El informe, elaborado durante el primer semestre de 2026 a partir de 645 respuestas de trabajadores y profesionales del sector, también advierte que los aumentos salariales no lograron acompañar el ritmo de la inflación. El incremento mediano fue del 10%, por debajo de la suba general de precios del período, lo que provocó una pérdida de poder adquisitivo para buena parte de los empleados.