Sueldos millonarios en Vaca Muerta: cuánto gana un operario, un ingeniero y un gerente petrolero en 2026

Resumen para apurados
- En el primer semestre de 2026, la Fundación Contactos Energéticos relevó que el salario mediano petrolero en Argentina llegó a $10,3 millones ante la expansión de Vaca Muerta.
- Basado en 645 encuestas, el informe muestra sueldos desde $5,4 millones para juniors hasta $18,9 millones para directores, aunque los aumentos perdieron contra la inflación local.
- La especialización y experiencia seguirán liderando los mejores ingresos. Las empresas usarán bonos y beneficios premium para competir por retener talento técnico calificado.
La industria petrolera continúa ofreciendo algunos de los salarios más altos de Argentina. Impulsada por la expansión de Vaca Muerta y la creciente demanda de técnicos, ingenieros y especialistas, el sector mantiene remuneraciones muy por encima del promedio nacional. Según un relevamiento de la Fundación Contactos Energéticos, el salario bruto mediano alcanza los $10,3 millones mensuales, mientras que un ejecutivo de alta dirección puede cobrar casi $19 millones.
El informe, elaborado durante el primer semestre de 2026 a partir de 645 respuestas de trabajadores y profesionales del sector, también advierte que los aumentos salariales no lograron acompañar el ritmo de la inflación. El incremento mediano fue del 10%, por debajo de la suba general de precios del período, lo que provocó una pérdida de poder adquisitivo para buena parte de los empleados.
Cuál es el salario promedio en la industria petrolera
De acuerdo con el estudio, el salario bruto mediano del sector petrolero es de $10,3 millones. Una vez descontados aportes, contribuciones e impuestos, el ingreso neto ronda los $8 millones mensuales.
En los trabajadores fuera de convenio, los descuentos representan en promedio el 25% del sueldo bruto, aunque pueden variar entre el 20% y el 30% según el nivel de ingresos y el impacto del Impuesto a las Ganancias. En cambio, para los empleados bajo convenio colectivo la diferencia entre salario bruto y neto suele ubicarse cerca del 20%.
Cuánto gana un petrolero en Vaca Muerta según el puesto
La categoría laboral sigue siendo uno de los principales factores que determinan el nivel de ingresos dentro de la industria.
Salarios brutos mensuales por cargo
Profesional Junior: $5,4 millones.
Profesional Semi Senior: $6,5 millones.
Profesional Senior: $9 millones.
Advisor o especialista: $11 millones.
Gerente: $13 millones.
Director: $15 millones.
Alta gerencia (C-Level): $18,9 millones.
La diferencia entre los extremos es significativa: un ejecutivo de máxima jerarquía puede percibir más de tres veces el salario de un profesional que recién comienza su carrera.
Los puestos operativos mejor remunerados
La especialización técnica también influye de manera decisiva en los ingresos. Las áreas directamente vinculadas con la producción de petróleo y gas son las que concentran los salarios más elevados.
Los puestos de Perforación, Workover y Completación lideran el ranking con remuneraciones cercanas a los $14 millones mensuales. Les siguen las áreas de Producción y Operaciones, con ingresos de alrededor de $12 millones.
Por detrás aparecen los profesionales de Ingeniería especializada, mientras que los sectores de Mantenimiento, Tecnología de la Información (IT), Legales y Administración registran salarios inferiores dentro del universo profesional.
En qué región se pagan los mejores salarios petroleros
El informe también muestra diferencias según la ubicación geográfica.
Salario bruto mediano por región
Cuenca del Golfo San Jorge: $11,2 millones.
Cuenca Neuquina (Vaca Muerta): $11 millones.
Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires: $9,1 millones.
Las mayores remuneraciones se explican por las condiciones de trabajo en los yacimientos y por la necesidad de atraer y retener mano de obra altamente calificada en zonas alejadas de los principales centros urbanos.
La experiencia vale más que la antigüedad
Otro dato destacado del estudio es que la evolución salarial depende más de la experiencia acumulada que de la permanencia en un mismo puesto.
Los profesionales que incorporan nuevas responsabilidades y desarrollan competencias especializadas suelen acceder a mejores salarios. En cambio, quienes permanecen durante muchos años en la misma posición tienden a registrar un estancamiento de sus ingresos. Según el relevamiento, el crecimiento salarial comienza a desacelerarse luego de los 15 años de trayectoria.
Los beneficios que complementan el sueldo
Además de las altas remuneraciones, las empresas petroleras continúan utilizando beneficios adicionales para captar y fidelizar personal calificado.
Entre los incentivos más frecuentes aparecen:
Bono anual para el 74% de los trabajadores.
Premios equivalentes a entre dos y tres salarios adicionales.
Modalidades de home office o trabajo remoto para el 65% de los empleados que pueden desempeñar sus tareas a distancia.
Planes de incentivos de largo plazo, especialmente en compañías multinacionales.
Cobertura médica premium y otros beneficios corporativos.
Estos beneficios representan una parte cada vez más importante de la compensación total que ofrecen las empresas del sector energético, en un contexto de fuerte competencia por atraer talento especializado para el desarrollo de Vaca Muerta.