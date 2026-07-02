La crisis por el abastecimiento de gas se expande en el país y obliga a industrias a frenar su producción
Lo que las industrias tucumanas comenzaron a padecer esta semana por las restricciones en el suministro de gas natural, ya se registra en Buenos Aires y en los principales polos fabriles del centro del país.
Resumen para apurados
- Industrias de Buenos Aires y el centro del país frenan su producción esta semana por la falta de gas natural, priorizado por el Gobierno para abastecer hogares ante el frío.
- La crisis se agravó al trasladarse el costo del gas importado a las fábricas, que enfrentan multas o tarifas de hasta U$S35, agravado por la falta de obras de transporte.
- La UIA advierte parálisis fabril y posibles demandas judiciales. Se prevé que la situación se normalice recién en 2025 con mayor transporte desde Vaca Muerta.
La crisis por el abastecimiento de gas natural, que esta semana comenzó a impactar de lleno sobre las industrias tucumanas, se extendió a Buenos Aires y a las principales zonas fabriles del centro del país. Empresas de los sectores cerámico, ladrillero y de insumos para la construcción analizan reducir o paralizar sus líneas de producción por las restricciones en el suministro y el fuerte incremento del costo del combustible.
El escenario se produce en medio de uno de los períodos más fríos del año y expone las dificultades del sistema energético para responder a los picos de demanda invernal. Según describen desde el sector privado, el problema no radica en la producción de gas sino en la insuficiente capacidad de transporte para abastecer el consumo durante los meses de mayor demanda.
La situación se agravó este invierno por la decisión del gobierno de Javier Milei de priorizar el abastecimiento de los hogares con gas de producción local y trasladar a la industria el costo del gas natural licuado (GNL) importado, incluso para aquellas empresas que cuentan con contratos de suministro firme. A ello se suma una baja en la redistribución del gas proveniente de Vaca Muerta para las provincias del Norte, a través de la inconclusa Reversión del Gasoducto Norte.
De acuerdo con una publicación de la periodista Sofía Diamante, en el diario "La Nación", en el sector industrial sostuvieron sostienen que las distribuidoras les notificaron que, si continúan consumiendo el gas contratado, deberán afrontar multas equivalentes a U$S35 por millón de BTU y podrían sufrir cortes de suministro sin precisiones sobre su restitución.
Como alternativa, se les ofrece adquirir GNL importado a valores de entre U$S23 y U$S26 por millón de BTU, muy por encima de los aproximadamente U$S4,5 que abonaban hasta ahora.
En el gobierno de Javier Milei argumentan que la industria ya había sido advertida de que este invierno debería asumir el costo real del gas sin subsidios. También señalan que el conflicto se agravó por la suba internacional del precio del GNL, impulsada por la guerra en Medio Oriente, que elevó su cotización desde unos U$S11 hasta U$S26 por millón de BTU en pocos meses.
La posición de la UIA
En ese contexto, la Unión Industrial Argentina (UIA) sostiene que al menos una de cada dos empresas evalúa reducir su nivel de actividad durante este mes debido a que no puede absorber el incremento del costo energético. La entidad propuso distribuir el sobrecosto entre todos los usuarios y, posteriormente, planteó a la administración libertaria compartir con el Estado parte de la diferencia entre el precio del gas local y el importado mediante un subsidio temporal, iniciativa que fue rechazada.
El conflicto también comenzó a trasladarse al plano judicial. En el sector anticipan demandas por presuntos incumplimientos de los contratos de suministro firme y cuestionan la falta de seguridad jurídica derivada de las restricciones aplicadas.
El malestar quedó reflejado además en un comunicado de la Unión Industrial de Córdoba (UIC), que advirtió que las interrupciones del suministro afectan la continuidad operativa de numerosas plantas fabriles, obligándolas a reducir la producción, reorganizar procesos, incumplir cronogramas de entrega o afrontar costos extraordinarios. La entidad cuestionó además la falta de transparencia en el sistema y afirmó que el mercado quedó sujeto a una "ley de la jungla", donde prevalece la capacidad de negociación de cada empresa.
Por el momento no existen señales de modificaciones en el esquema de abastecimiento antes de que finalice el invierno. En el sector energético estiman que la situación podría normalizarse recién el próximo año, con una mayor disponibilidad de gas proveniente de Vaca Muerta, la ampliación del gasoducto Perito Moreno y una eventual baja de los precios internacionales del GNL.