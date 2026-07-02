La crisis por el abastecimiento de gas se expande en el país y obliga a industrias a frenar su producción

La posición de la UIA

En ese contexto, la Unión Industrial Argentina (UIA) sostiene que al menos una de cada dos empresas evalúa reducir su nivel de actividad durante este mes debido a que no puede absorber el incremento del costo energético. La entidad propuso distribuir el sobrecosto entre todos los usuarios y, posteriormente, planteó a la administración libertaria compartir con el Estado parte de la diferencia entre el precio del gas local y el importado mediante un subsidio temporal, iniciativa que fue rechazada.